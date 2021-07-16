Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском

Томск, 16 июля. Кадры с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области публикует РЕН ТВ. На видео видно, что самолет получил сильные повреждения и перевернулся.

Местная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8. Самолет удалось оперативно обнаружить благодаря сработавшему аварийному маячку. Спасатели ориентировались на полученный сигнал. По предварительным данным, у лайнера отказал двигатель, однако пилоту удалось посадить судно. Все находившиеся на борту люди выжили. Никто сильно не пострадал, рассказала одна из пассажирок. По ее словам, некоторые получили ушибы и ссадины, но в целом все здоровы.