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Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:03
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Томск, 16 июля. Кадры с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области публикует РЕН ТВ. На видео видно, что самолет получил сильные повреждения и перевернулся.

Местная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8. Самолет удалось оперативно обнаружить благодаря сработавшему аварийному маячку. Спасатели ориентировались на полученный сигнал. По предварительным данным, у лайнера отказал двигатель, однако пилоту удалось посадить судно. Все находившиеся на борту люди выжили. Никто сильно не пострадал, рассказала одна из пассажирок. По ее словам, некоторые получили ушибы и ссадины, но в целом все здоровы.

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самолет лайнер упал
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