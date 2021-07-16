МЧС уточнило количество людей в совершившем жесткую посадку Ан-28 под Томском

Томск, 16 июля. В самолете Ан-28, который совершил жесткую посадку, находились 18 человек. Уточненную информацию озвучили в МЧС. Ранее сообщалось о 19 людях.

Граждан доставят в Томск на вертолете Ми-8. Их будут встречать медики и психологи.

Самолет пропал с радаров, с ним была потеряна связь. Его удалось найти благодаря сработавшему аварийному маяку. Пилот корректировал лайнер, чтобы совершить жесткую посадку на болоте. Это позволило выжить всем людям на борту. Во время приземления летчик сломал ногу.