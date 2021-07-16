Литовкин назвал истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией

Москва, 16 июля. Российские военные обладают оружием, которое способно эффективно противодействовать американским истребителям пятого поколения F-35. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Аналитик напомнил, что в современных конфликтах задействованы разные типы вооружений, среди которых средства противовоздушной обороны. При этом Россия обладает лучшими в мире ракетными комплексами, которые могут с легкостью уничтожить любую воздушную цель, передает «ПолитРоссия».

«У нас есть мощная система противовоздушной обороны, которая опирается на С-300, С-400, в ближайшее время С-500 заступит на боевое дежурство. У нас есть зенитно-ракетные системы в войсках: это и «Панцирь-С», и «Тор», и «Бук» — и многие другие комплексы», — пояснил Литовкин.

Он также добавил, что F-35 является никчемным истребителем, который США усердно продвигают на европейский рынок, чтобы вернуть огромные средства, которые были затрачены на его создание.

Ранее генерал ВВС США Филип Бридлав назвал F-35 одной из главных военных платформ, необходимых НАТО для противостояния с Россией. При этом генерал призвал ускорить поставку этих истребителей не только в ВВС США, но и союзникам Вашингтона по НАТО, передает «Утро.ру».