Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 17:14
17:13
Общество
Обнаружено «суперантитело» к коронавирусу SARS-CoV-2
17:13
Общество
Жена Михаила Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы
17:10
Происшествия
Режим ЧС объявили под Костромой из-за лесных пожаров
17:10
Спорт
УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму карту Крыма и лозунг «Слава Украине!»
17:10
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, квартиру которого пытались взломать кредиторы
17:08
Происшествия
Экс-губернатора Кировской области обвинили в превышении полномочий
17:07
Происшествия
Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности
17:07
Общество
Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo
17:06
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»
17:04
Армия
Рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины
Все новости

Литовкин назвал истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией
Армия
Литовкин назвал истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией
pixabay.com

Москва, 16 июля. Российские военные обладают оружием, которое способно эффективно противодействовать американским истребителям пятого поколения F-35. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Аналитик напомнил, что в современных конфликтах задействованы разные типы вооружений, среди которых средства противовоздушной обороны. При этом Россия обладает лучшими в мире ракетными комплексами, которые могут с легкостью уничтожить любую воздушную цель, передает «ПолитРоссия».

«У нас есть мощная система противовоздушной обороны, которая опирается на С-300, С-400, в ближайшее время С-500 заступит на боевое дежурство. У нас есть зенитно-ракетные системы в войсках: это и «Панцирь-С», и «Тор», и «Бук» — и многие другие комплексы», — пояснил Литовкин.

Он также добавил, что F-35 является никчемным истребителем, который США усердно продвигают на европейский рынок, чтобы вернуть огромные средства, которые были затрачены на его создание.

Ранее генерал ВВС США Филип Бридлав назвал F-35 одной из главных военных платформ, необходимых НАТО для противостояния с Россией. При этом генерал призвал ускорить поставку этих истребителей не только в ВВС США, но и союзникам Вашингтона по НАТО, передает «Утро.ру».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Литовкин назвал истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией
россия сша f-35 литовкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru