Жировую болезнь печени оказалось возможно выявить по руке

Техас, 16 июля. Жировой гепатоз вызван скоплением жира в клетках печени. Врачи объяснили, на каких ранних стадиях определить это заболевание по рукам.

Медики предупредили, что при жировой болезни печени ладони могут покрываться пятнами и краснеть, а верхние фаланги пальцев при этом утолщаются. Также могут поболеть ногти на руках. И еще одним симптомом является тремор конечностей, который возникает сам по себе. Пожелтевшие белки глаз и кожи также способны сигнализировать о развитии заболевания.

Печень плохо переносит продукты, которые содержат сахар, ароматизаторы, токсины и искусственные химические вещества. Об этом сообщили ученые из American Liver Foundation.