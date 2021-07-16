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Жировую болезнь печени оказалось возможно выявить по руке
Общество
Жировую болезнь печени оказалось возможно выявить по руке
wikipedia.org  /  BruceBlaus / CC BY-SA 4.0

Техас, 16 июля. Жировой гепатоз вызван скоплением жира в клетках печени. Врачи объяснили, на каких ранних стадиях определить это заболевание по рукам.

Медики предупредили, что при жировой болезни печени ладони могут покрываться пятнами и краснеть, а верхние фаланги пальцев при этом утолщаются. Также могут поболеть ногти на руках. И еще одним симптомом является тремор конечностей, который возникает сам по себе. Пожелтевшие белки глаз и кожи также способны сигнализировать о развитии заболевания.

Печень плохо переносит продукты, которые содержат сахар, ароматизаторы, токсины и искусственные химические вещества. Об этом сообщили ученые из American Liver Foundation.

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