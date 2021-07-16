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Два мальчика утонули во время купания в реке Апука на Камчатке
Происшествия
Два мальчика утонули во время купания в реке Апука на Камчатке
pxhere.com

Петропавловск-Камчатский, 16 июля. Два мальчика 11 и 12 лет утонули в реке Апука Олюторского района на севере Камчатки. Тело одного ребенка извлекли из воды, поиски второго погибшего продолжаются.

По предварительным данным, школьники, находясь без сопровождения взрослых, решили переплыть промоину, которая образовалась между рекой и озером из-за паводка. Дети не смогли справиться с сильным течением и утонули. Свидетелем трагедии стал восьмилетний мальчик. Ребенок рассказал о произошедшем взрослым, но спасти подростков не удалось.

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Восьмимесячный ребенок утонул в Ангаре возле часовни Спасо-Преображенского храма.

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