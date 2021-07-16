Выжившая пассажирка Ан-28 рассказала о крушении. События дня

Пропавший Ан-28 обнаружили в Томской области Спасатели обнаружили место жесткой посадки самолета Ан-28, который пропал в Томской области. По информации МЧС, никто из 15 пассажиров, включая двоих детей, и четырех членов экипажа не пострадал. Воздушное судно исчезло с радаров в пятницу днем. Спасатели оперативно выдвинулись на поиски лайнера. Самолет удалось быстро найти благодаря сработавшему аварийному маячку. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. По предварительной информации, отказал двигатель. Пилотам удалось посадить самолет на открытой площадке посреди тайги. «Сейчас все чувствуют себя хорошо, мы находимся в поселке Бакчаре. Сейчас нас распределяют, кто на чем дальше полетит, кто на вертолете, кто на автобусе. Пройдем медицинское обследование. Всех вывезут с Бакчара. <…> Серьезных травм ни у кого нет, только незначительные ушибы, царапины. <…> Большая благодарность пилотам, экипажу, который нас красиво посадил», — заявила пассажирка Ан-28 Ольга Козлова. Пассажирский Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявший рейс из города Кедровый в Томск, совершил первый рейс в 1989-м. Срок годности лайнера истекает 30 января следующего года.

Лавров заявил о деградации обстановки в Афганистане mid.ru / Пресс-служба МИД РФ Ситуация в Афганистане стремительно деградирует. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО в стране и на границе с соседними государствами резко возросла политическая напряженность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». «Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество», — заявил Лавров. По словам Лаврова, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Стремительное продвижение запрещенной в России группировки «Талибан» в последние недели вызывает опасения, что правительство в Кабуле может пасть после окончательного вывода американских войск к началу сентября.