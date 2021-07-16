Выжившая пассажирка Ан-28 рассказала о крушении. События дня

Пропавший Ан-28 обнаружили в Томской области
Спасатели обнаружили место жесткой посадки самолета Ан-28, который пропал в Томской области. По информации МЧС, никто из 15 пассажиров, включая двоих детей, и четырех членов экипажа не пострадал. Воздушное судно исчезло с радаров в пятницу днем. Спасатели оперативно выдвинулись на поиски лайнера. Самолет удалось быстро найти благодаря сработавшему аварийному маячку. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. По предварительной информации, отказал двигатель. Пилотам удалось посадить самолет на открытой площадке посреди тайги.
«Сейчас все чувствуют себя хорошо, мы находимся в поселке Бакчаре. Сейчас нас распределяют, кто на чем дальше полетит, кто на вертолете, кто на автобусе. Пройдем медицинское обследование. Всех вывезут с Бакчара. <…> Серьезных травм ни у кого нет, только незначительные ушибы, царапины. <…> Большая благодарность пилотам, экипажу, который нас красиво посадил», — заявила пассажирка Ан-28 Ольга Козлова.
Пассажирский Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявший рейс из города Кедровый в Томск, совершил первый рейс в 1989-м. Срок годности лайнера истекает 30 января следующего года.
Лавров заявил о деградации обстановки в Афганистане
mid.ru / Пресс-служба МИД РФ
Ситуация в Афганистане стремительно деградирует. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО в стране и на границе с соседними государствами резко возросла политическая напряженность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
«Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Стремительное продвижение запрещенной в России группировки «Талибан» в последние недели вызывает опасения, что правительство в Кабуле может пасть после окончательного вывода американских войск к началу сентября.
Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе. В ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что временная «пропускная» система прекращает действовать с 19 июля.
«У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций. <…> Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и к нормальной работе экономики», — подытожил Собянин.
Градоначальник отметил, что нововведение справилось с поставленными задачами. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть. Однако, как уточнил мэр Первопрестольной, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, а также о социальной дистанции. По статистике, около 3 000 000 жителей столицы получили QR-коды. Москвичам для удобства даже предлагали сделать временные татуировки с шифром. Пресс-секретарь президента России назвал действия московских властей в условиях распространения коронавируса эффективными и гибкими. По мнению Дмитрия Пескова, введение QR-кодов было правильной мерой.