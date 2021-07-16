Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 18:45
18:43
Происшествия
Десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье
18:42
Политика
Сергей Марков уверен, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ
18:39
Общество
Полина Пушкарева поделилась подробностями закулисной жизни на Каннском кинофестивале
18:39
Общество
Шторм в Петербурге забрал жизни нескольких человек и чуть не утопил парусники с детьми
18:37
Общество
Детали сюжета сиквела сериала «Секс в большом городе» слили в Сеть
18:36
Общество
Катастрофы на Камчатке чаще происходят из-за погоды и ошибок пилотов
18:33
Происшествия
Суд 4 августа рассмотрит жалобу на признание ФБК экстремистской организацией
18:33
Экономика
Apple может потерять часть сотрудников из-за отказа от удаленной работы
18:32
Общество
Путин поручил разработать программу развития медицинской реабилитации в России
18:31
Происшествия
Бывшего директора новосибирской клиники обвиняют в хищении 1,9 млрд рублей
Все новости

Выжившая пассажирка Ан-28 рассказала о крушении. События дня
Общество
Выжившая пассажирка Ан-28 рассказала о крушении. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Пропавший Ан-28 обнаружили в Томской области

Спасатели обнаружили место жесткой посадки самолета Ан-28, который пропал в Томской области. По информации МЧС, никто из 15 пассажиров, включая двоих детей, и четырех членов экипажа не пострадал. Воздушное судно исчезло с радаров в пятницу днем. Спасатели оперативно выдвинулись на поиски лайнера. Самолет удалось быстро найти благодаря сработавшему аварийному маячку. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. По предварительной информации, отказал двигатель. Пилотам удалось посадить самолет на открытой площадке посреди тайги.
«Сейчас все чувствуют себя хорошо, мы находимся в поселке Бакчаре. Сейчас нас распределяют, кто на чем дальше полетит, кто на вертолете, кто на автобусе. Пройдем медицинское обследование. Всех вывезут с Бакчара. <…> Серьезных травм ни у кого нет, только незначительные ушибы, царапины. <…> Большая благодарность пилотам, экипажу, который нас красиво посадил», — заявила пассажирка Ан-28 Ольга Козлова.
Пассажирский Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявший рейс из города Кедровый в Томск, совершил первый рейс в 1989-м. Срок годности лайнера истекает 30 января следующего года.

Лавров заявил о деградации обстановки в Афганистане

Выжившая пассажирка Ан-28 рассказала о крушении. События дня
mid.ru  / Пресс-служба МИД РФ

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО в стране и на границе с соседними государствами резко возросла политическая напряженность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
«Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Стремительное продвижение запрещенной в России группировки «Талибан» в последние недели вызывает опасения, что правительство в Кабуле может пасть после окончательного вывода американских войск к началу сентября.

Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе

Выжившая пассажирка Ан-28 рассказала о крушении. События дня
Global Look Press  / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе. В ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что временная «пропускная» система прекращает действовать с 19 июля.
«У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций. <…> Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и к нормальной работе экономики», — подытожил Собянин.
Градоначальник отметил, что нововведение справилось с поставленными задачами. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть. Однако, как уточнил мэр Первопрестольной, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, а также о социальной дистанции. По статистике, около 3 000 000 жителей столицы получили QR-коды. Москвичам для удобства даже предлагали сделать временные татуировки с шифром. Пресс-секретарь президента России назвал действия московских властей в условиях распространения коронавируса эффективными и гибкими. По мнению Дмитрия Пескова, введение QR-кодов было правильной мерой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Выжившая пассажирка Ан-28 рассказала о крушении. События дня
афганистан москва лавров песков собянин талибан томская область ан-28 qr-код пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru