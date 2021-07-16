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Исследователи выяснили наиболее устойчивую к раку группу крови

  /   Обновлено: 16 июля 2021 16:45
Общество
Исследователи выяснили наиболее устойчивую к раку группу крови
pixabay.com  /  Narupon Promvichai

Стокгольм, 16 июля. Ученые из Каролинского университета заявили, что люди со II группой крови наиболее устойчивы к развитию онкологических заболеваний в сравнении с остальными.

Исследователи проанализировали несколько тысяч медицинских данных людей, которые обращались в медицинские учреждения на протяжении 25 лет. В итоге выяснилось, что носители I группы крови наиболее подвержены раковым заболеваниям. При этом самым устойчивыми к этому типу болезней оказались обладатели II группы крови.

Пациентов зачастую интересует вопрос, нужно ли увеличивать количество антикоагулянтов или антитромботических средств в жаркое время года. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует придерживаться назначенного врачом режима приема лекарств для разжижения крови, сообщила кардиолог Мария Беневская.

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