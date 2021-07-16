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Саудовская Аравия готова провести чемпионат мира 2030 года вместе с Италией

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:08
Спорт
Саудовская Аравия готова провести чемпионат мира 2030 года вместе с Италией
wikipedia.org  /  saudipics / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 16 июля. Федерация футбола Саудовской Аравии может подать совместную заявку вместе с Италией на проведение чемпионата мира 2030 года.

Курировать проект, представленный Саудовской Аравией во время подачи заявки на проведение чемпионата мира 2030 года, будет американская компания, передает издание The Athletic. На сегодняшний день Италия выглядит более привлекательным партнером для возможного проведения мундиаля.

Еще одним из возможных вариантов развития событий является подача совместной заявки Саудовской Аравии вместе с Египтом или Марокко, однако главная проблема заключается в том, что в этих государствах отсутствует должный уровень футбольной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что РФС ведет переговоры с Курбаном Бердыевым о возможном сотрудничестве. Представители федерации уже начали консультационные беседы с представителями специалиста.

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футбол саудовская аравия италия чемпионат мира
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