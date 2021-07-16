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Минпромторг закупил медицинский кислород в Казахстане и Финляндии

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:06
Экономика
Минпромторг закупил медицинский кислород в Казахстане и Финляндии
Global Look Press  /  Risa Krisadhi/ Keystone Press Agency

Москва, 16 июля. Чтобы предупредить перебои с поставками медицинского кислорода в российские больницы и оптимизировать логистику, Россия прорабатывает возможности его импорта.

Минпромторг дважды в сутки получает данные о наличии кислорода в регионах, сообщил глава министерства Денис Мантуров. В случае выявления его нехватки вопрос о доставке кислорода из соседних регионов решается в «ручном режиме».

Чтобы увеличить запас медицинского кислорода в южных регионах, Минпромторг закупил 100 тонн кислорода в Казахстане. Для обеспечения северных регионов отгружаются отдельные партии из Финляндии — по 20 тонн. Ожидается, что ведомство договорится о постоянных закупках.

Мантуров ранее сообщил, какое количество доз вакцины от COVID-19 пущено в оборот.

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мантуров минпромторг медицинский кислород
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