Конгрессмены бегут из Техаса: чем объясняется «избирательная паника» Демпартии

Президентские выборы 2020 года по праву могут считаться одними из самых противоречивых в истории Соединенных Штатов — они запомнились масштабами скандалами вокруг предполагаемых фальсификаций, массовыми вбросами бюллетеней за кандидата от демократов и мошенничеством с голосованием по почте.

Еще в апреле 2020 года президент Дональд Трамп поставил под сомнение законность голосования по почте. Он предупредил, что такой вариант «приведет к массовой коррупции и мошенничеству». Со временем риторика американского лидера становилась только жестче, а по итогам выборов Трамп утвердился во мнении, что почтовая процедура является ничем иным, как инструментом для захвата и удержания политической власти, который изобрела Демократическая партия США.

Когда в январе 2021 года прошла инаугурация Джозефа Байдена, республиканцы не стали опускать руки и принялись усиленно готовиться к выборам 2024 года. Они решили впредь не допустить повторения подобной ситуации.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в тонкостях продвигаемых республиканцами законопроектов, ужесточающих процедуру голосования.

Как устроено почтовое голосование?

Для того, чтобы разобраться, что именно не устраивает противников Демократической партии, в первую очередь надо разобраться, как устроено голосование в Соединенных Штатах.

Почтовое голосование — это форма заочного голосования, при которой бюллетень отправляется по почте домой зарегистрированному избирателю, который заполняет его и возвращает почтой или лично бросает в урну для голосования. Такая форма голосования предусмотрена во всех штатах США. Миллионы американцев спокойно голосуют по почте уже более 150 лет, при этом исторически случаи мошенничества крайне редки.

Обычно таким образом голосуют избиратели, которые не в состоянии явиться на избирательные участки в день выборов. Законодательство может сильно разниться в зависимости от региона. Сейчас часть штатов позволяет избирателям ограниченными возможностями подавать заявления на получение постоянного права голосовать по почте. Другие штаты позволяют использовать почтовое голосование для удобства всех избирателей.

Бюллетени или заявления для голосования по почте заранее рассылаются до даты выборов. Насколько заранее — зависит от законодательства штата. На конверте для отправки бюллетеня печатается уникальный для каждого зарегистрированного избирателя штрих-код, который позволяет отслеживать местонахождение конверта. С помощью кода также можно быстро загрузить соответствующие файлы с подписями, чтобы сверить с автографом избирателя на конверте. Граждане, потерявшие конверт для отправки бюллетеня, могут голосовать, получив другой у должностных лиц, ответственных за проведение выборов. Чтобы подделать такой конверт, злоумышленникам необходимо получить доступ к системе кодирования.

Помимо индивидуального штрих-кода на конвертах в системе почтового голосования предусмотрен ряд других мер для исключения возможности фальсификаций. В некоторых штатах централизованно печатают почтовые бюллетени на специальной бумаге. Например, в Калифорнии есть девять сертифицированных для этого типографий, а Мэриленд пользуется услугами только одной.

В подавляющем большинстве штатов для предотвращения фальсификаций проверяются подписи. Во многих принимают голоса при личном голосовании без процедуры идентификации избирателя; в большинстве из них такая процедура предусмотрена при почтовом голосовании. В шести штатах и округе Колумбия требуется просто подпись на конверте для голосования — без проверки подлинности самого автографа, но 44 штата требуют, чтобы он совпадал с подписью в файле избирателя, а в некоторых из них даже требуется подтверждение нотариуса.

Чего хотят республиканцы?

В штатах, где у власти находится Республиканская партия, считают, что недостаточное количество информации о личности голосующего позволяет заинтересованным лицам успешно подделывать избирательные бюллетени.

С целью недопущения фальсификаций по состоянию на 16 июля не менее 17 регионов приняли целый ряд законопроектов, ужесточающих процедуру голосования. Еще в 18 штатах подобные билли находятся на стадии рассмотрения в местных конгрессах.

В первую очередь данные законопроекты предполагают: упразднение автоматической почтовой рассылки бюллетеней всем избирателям; сокращение сроков почтового голосования; ужесточение требований к проверке личности голосующего путем предъявления удостоверения личности или его уникального номера.

Нешуточное противостояние между представителями Республиканской и Демократической партий развернулось в Техасе, Демократы, пытаясь сорвать принятие этих законопроектов в конгрессе штата, в полном составе сбежали в Вашингтон.

Побег из Техаса

На фоне скандалов в ходе президентских выборов 2020 года, республиканцы, контролирующие сенат и палату представителей Конгресса Техаса, приняли решение ужесточить требования к организации выборов. В частности, законодатели планируют отменить круглосуточную работу избирательных участков и сделать обязательным предъявление удостоверения личности голосующего.

После успешного утверждения билля в Сенате штата 13 июля, демократы, обладающие меньшинством в палате представителей, осознали, что не смогут законным способом помешать принятию законопроекта.

Чтобы сорвать голосование, союзники Байдена в экстренном порядке бежали из штата в Вашингтон. Более того, они заявили, что намерены оставаться в столице Соединенных Штатов до истечения чрезвычайной сессии конгресса в августе 2021 года.

Texas Senate passes voting bill that caused Democrats to flee state https://t.co/1qjVuAdd4c pic.twitter.com/lYhSBhqKqj — New York Post (@nypost) July 15, 2021

Свой поступок члены Демократической партии аргументировали тем, что предложенный республиканцами законопроект является «нападением на избирательное право», а также «мерой, направленной на подавление явки избирателей».

«Республиканцы нарушили обещание, данное нашим пожилым людям и инвалидам, затруднив им голосование. Они также существенно затруднили его для латиноамериканцев и афроамериканцев», — заявил техасский конгрессмен-демократ Кэрол Альварадо, не упустив шанса приплести к происходящему расовую проблему.

В ответ техасский сенатор-республиканец, автор законопроекта Брайан Хьюз ответил, что билль разрабатывался для того, чтобы с одной стороны упростить выборный процесс, а с другой — усложнить возможность фальсификации его результатов.

I completely agree with @TheFive @JesseBWatters. Read the Bill.



As author of the Texas Election Integrity Bill, we want to make it easy to vote and hard to cheat. #ElectionIntegrity #ReadtheBill pic.twitter.com/nGO3842Q41 — Senator Bryan Hughes (@SenBryanHughes) July 14, 2021

Комментируя поведение демократов, Хьюз заявил, что его оппоненты по партии положили начало «ужасным, вводящим в заблуждение, ложным национальным дебатам, спровоцированным и поддерживаемым администрацией Байдена».

Губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот, пригрозил сбежавшим политикам, что решит проблему силовым способом — например, доставив демократов в техасский Конгресс в наручниках.

Democrats must get back to the job they were elected to do.



Their constituents must not be denied important resources simply because their elected representatives refused to show up to work. pic.twitter.com/dGC9DceRaZ — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 12, 2021

Впрочем, несмотря на справедливый гнев членов Республиканской партии, полиция в такой ситуации вряд ли поможет: правоохранительные органы штата не имеют права действовать за пределами Техаса.

Реакция Вашингтона

В Вашингтоне техасские демократы, разумеется, получили полную поддержку и одобрение от своих союзников по партии.

Уже 13 июля они провели встречу с Камалой Харрис, а также с Джо Мэнчином, сенатором Конгресса США от штата Западная Вирджиния.

Лично президент Байден охарактеризовал попытки республиканцев ужесточить правила избирательного процесса как «организованные нападки на права американских граждан».

«Это атака на демократию, атака на свободу, на саму нашу суть как американского народа. Тут все ясно: хамы, торговцы страхом, распространители лжи угрожают основам нашего государства. Я обращаюсь с призывом к моим друзьям-республиканцам в Конгрессе, в штатах, городах и округах: выступите против этого всего, помогите предотвратить подрыв наших выборов и священного права голосовать», — заявил Джо Байден в ходе своего выступления в Филадельфии.

Куда ветер дует, отлично поняли и подконтрольные Демократической партии СМИ наряду с так называемыми «независимыми» политическими аналитиками, которые наперебой принялись восхвалять «героизм и решительность» сбежавших из Техасса демократов.

Texas Democrats are putting their lives on hold to fight for all Americans’ voting rights.



Republicans are spending millions to unseat each and every one of them.



If you can, pitch in here to split a donation among all the members. https://t.co/rP5LSTPxO4 — Julián Castro (@JulianCastro) July 15, 2021

One of the Texas Democrats, heroes who stood up to the GOP. From my great convo with @jamestalarico today. https://t.co/ciXffD8bPs — Michelangelo Signorile (@MSignorile) July 15, 2021

Очевидно, что спор между двумя главными политическими партиями США о том, как проводить выборы только начинается. Это противостояние будет сотрясать политическую жизнь Соединенных Штатов вплоть до 2024 года. Республиканские штаты, безусловно, будут и далее стремиться усовершенствовать процесс голосования, в то время как демократы постараются всеми силами им в этом помешать.

И все же —если учесть, что республиканцам относительно успешно удается вести борьбу с миграционной политикой действующей администрации, можно предполагать, что сопротивление Демократической партии может оказаться не слишком эффективным — без новых, более жестких мер.