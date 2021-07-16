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Мы сидели на болоте и ждали помощи: пассажирка Ан-28 рассказала, как все было

  /   Обновлено: 16 июля 2021 16:47
Происшествия
Мы сидели на болоте и ждали помощи: пассажирка Ан-28 рассказала, как все было
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН удалось пообщаться с выжившей пассажиркой Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области. Ольга Козлова рассказала, что было на борту в момент, когда стало известно о нештатной ситуации, каким был удар о землю, что помогло выжить и какая обстановка была после этого.

«Двигатели остановились на высоте… Конечно, эмоции, паника, дети плакали, но мы надеялись, что все-таки заведутся. Они просто остановились: сначала один, потом второй. Или одновременно, непонятно. Шум прекратился от двигателей»,— рассказала Ольга Козлова в эксклюзивном комментарии ФАН.

Ольга не может найти слов, чтобы описать свои эмоции от чудесного спасения. Спасшиеся, действительно, называют это чудом и благодарят пилотов за профессионализм.

«Большая благодарность экипажу, который нас красиво посадил», — добавила Ольга.

Экипаж сделал все, чтобы сесть на болото, говорит пассажирка. Это и спасло их, уверены люди. Ольга рассказывает, как только она вышла на связь, на ее телефон обрушился шквал звонков и сообщений. Смеется, говорит, что сегодня у них всех второй день рождения. А еще рассказала, что подобралась очень позитивная компания.

«Пассажиры друг другу помогали, фотографировались вместе, потом мы кресло отвинтили из самолета, сидели «комфортненько», ждали подмоги», — рассказывает Ольга Козлова.

Процесс эвакуации был абсолютно элементарным — было разбито окно, в него все и вылезли. Большую помощь оказал экипаж. Сразу после жесткой посадки их быстро отвели на безопасное расстояние, так как была угроза взрыва.

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