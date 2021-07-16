В ДНР объяснили, почему ВСУ не поможет численное усиление в Донбассе

Из-за тяжелой социальной и экономической обстановки на Украине люди неохотно будут идти в ряды украинской армии. Такое мнение в комментарии ФАН высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной Варяг).

Усиление ВСУ

Верховная рада увеличила численность ВСУ на 11 тысяч человек. Соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского в пятницу, 16 июля, поддержали 312 народных депутатов. Таким образом численность украинской армии вырастет до 261 тысячи человек. Из них 215 тысяч — военнослужащие.

Как сообщалось ранее, для реализации проекта только в 2022 году необходимо 2,5 млрд гривен бюджетных средств.

Пьянство и дезертирство

Как отметил Александр Матюшин, к реальным результатам усиление ВСУ не приведет. И на это есть свои причины.

«Первое — это, конечно, тяжелая социально-экономическая ситуация внутри страны, сокращение количества экспорта в Россию и Белоруссию. Ответные санкции этих стран привели к уменьшению наполняемости казны, произошла остановка импорта из Белоруссии топлива. В результате — подорожание всех нефтепродуктов. Это сказывается как на росте цен на продукты, так и на возможности украинской армии проводить активные боевые действия. Как известно, топливо и деньги — это «кровь войны». И все это происходит на фоне растущей безработицы, массовых невыплат зарплат и постоянно растущих цен на коммунальные услуги», — пояснил Андрей Матюшин.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, в такой ситуации украинский призывник, идя на срочную службу, в первую очередь будет думать не о том, как остановить мифического агрессора, а о своих родных, оставшихся в тылу. Как они живут? Голодные или им есть, что кушать? Не вышвырнули их еще из дома судебные приставы в счет погашения долгов по коммуналке?

«И, конечно, при первой возможности такой боец попытается дезертировать, что подтверждают официальные данные. А отсутствие мотивации участия в войне приводит к моральному разложению в рядах ВСУ. Подтверждением этому служит тотальное пьянство в частях ВСУ. Поэтому я бы рекомендовал депутатам Рады и президенту Украины не увеличивать армию, не воевать с мифическим «агрессором», а прекратить бессмысленную войну с молодыми республиками Новороссии, и заняться решением внутренних проблем», — заключил Александр Матюшин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.