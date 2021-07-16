Склон поймы реки Царицы в Волгограде будет благоустроен

Волгоград, 16 июля. Правый склон реки Царицы от сквера Пахмутовой до пересечения с улицей Калинина будет превращен в городской парк.

Работы ведутся в сотрудничестве районной администрации и бизнес-сообщества города. План благоустройства склона разработала компания-инвестор. Это будет тихая пешеходная зона с хвойными деревьями и смотровой площадкой с видом на Волгу. Работы будут окончены предположительно в следующем году.

Выбрать территории для благоустройства в своем городе могли сами жители Волгограда. Для этого было проведено голосование на всероссийской интернет-платформе 34.gorodsreda.ru, сообщает «Волгоградская правда». Волгоградская область входит в число регионов-лидеров по формированию благоустроенной городской среды.

В конце весны в Волгограде проходил музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Это была первая часть праздника. Его пришлось разделить из-за пандемии. Вторую часть проведут уже в 2022 году. Точная дата пока неизвестна, но все купленные билеты будут действительны.