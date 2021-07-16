Американские маневры становятся фактором сближения России и Китая

США в этом месяце совершат масштабную переброску 25 истребителей F-22 с баз на Гавайях и Аляске на базы на островах Гуам и Тиниан в Тихом океане, которые находятся в непосредственной близости от Китая. Истребители должны будут принять участие в масштабных учениях Pacific Iron 2021.

Версии о том, зачем Штатам эти маневры, разнятся. Одни утверждают, что это ответ на действия России, а именно — на «гавайские маневры» флота нашей страны. Другие говорят, что это еще один шаг в рамках роста напряженности во взаимоотношениях Китая и США.

Сами учения Pacific Iron 2021, по словам военного эксперта Илайи Фурмана, станут своеобразным «истребительным рекордом». В них будет задействовано 35 боевых самолетов и около 800 пилотов. При этом большинство военных машин — это как раз F-22. Которые, конечно, являются истребителями пятого, последнего поколения, то есть самыми совершенными на сегодняшний день.

Но, как говорится, не без нюансов. Поскольку помимо своего совершенства они крайне дороги в эксплуатации. Дороги настолько, что ВВС США в ближайшие годы не планирует расширять их количество и закупать новые машины.

И при этом у данных истребителей периодически возникают проблемы в работе. Слишком уж сложная и передовая у них начинка. Тем не менее важно понимать, что F-22 — это многопрофильный истребитель, который создан для борьбы с авиацией противника и для прикрытия собственных войск от ударов с воздуха. А также для противодействия воздушной разведке.

Раньше речь вообще шла о том, что эти истребители могут пойти на прорыв вражеской линии ПВО. Но по каким-то причинам, до 2013 года минимум, ни один F-22 «Раптор» не принимал участия в реальных боевых действиях. Тем не менее уже на 2013 год на всю программу строительства и содержания этого чуда техники было потрачено более 60 млрд долларов.

А в 2020 году оказалось, что «Рапторы» не особо рекомендуется активно использовать и в учениях. Потому что у них весьма существенно изнашиваются двигатели Pratt&Whitney F119-PW-100. Которые тоже уникальны, инновационны и очень дороги.

И самое главное — в какой-то момент оказалось, что российские радары вполне в состоянии обнаружить эти «малозаметные истребители». И пройти через заслон, например, российских С-300 американским F-22 будет весьма проблематично, если не сказать фатально. Особенно на Дальнем Востоке, поскольку там наша страна оперативно разместила РЛС «Небо-М» и «Подлет», которые как раз и специализируются на обнаружении «малозаметных самолетов». Делая их уже не очень малозаметными.

Тем не менее пиар-кампания вокруг «американского прорыва в военно-воздушных технологиях» была настолько громкой, что самолеты хоть как-то нужно использовать в деле. Иначе у налогоплательщиков возникают не самые приятные вопросы. А потому сейчас они полетят участвовать в Pacific Iron 2021 «сдерживать» Россию или Китай. Или оба государства сразу.

И здесь стоит вспомнить уже политический контекст всей этой истории. Поскольку буквально на днях бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил с критикой в адрес президента Джо Байдена на тему того, что он неправильно ведет свою политику в отношении Китая. И вообще, нынешнему американскому президенту стоило бы вспомнить опыт холодной войны и применить методы сдерживания, которые США использовали по отношению к СССР. Но теперь уже в адрес КНР. Здесь, правда, стоит сказать, что эти методы в 70-80-х годах как раз и заключались в активной дружбе с Китаем «против СССР». И в целом это сработало.

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Но нынешняя военная политика Штатов мало напоминает старую как мир доктрину «разделяй и властвуй». Скорее, даже, все делается «с точностью до наоборот». Поскольку нынешние маневры Штатов как раз ставят Россию и Китай в положение, когда им нужно дополнительно координировать свои действия, в том числе и в сфере защиты границ от «потенциального противника».

И здесь стоит подробнее рассказать о «гавайском маневре» нашей страны. Он, по всей видимости, был вызван тем, что сейчас наблюдается повышенная концентрация военных судов США и НАТО в Черном море в силу проведения уже там учений Sea Breeze-2021. Некоторые из кораблей Альянса еще и в нарушение морского права заходят в нашу акваторию. Как это было в случае с британским судном «Дефендер», который ушел только после предупредительного обстрела по курсу следования.

Ну, и, видимо, чтобы продемонстрировать, что не только «западные партнеры» могут устраивать такие «маневры», российский Тихоокеанский флот провел вблизи Гавайев свои учения, в которых было задействовано 20 кораблей и подлодок, а также противолодочные самолеты Ту-142М3. Одной из целей учений было обнаружение и уничтожение авианосных групп потенциального противника. И да, это были первые настолько масштабные за последние несколько десятилетий учения Тихоокеанского флота. Про него вообще долгое время считалось, что он «постепенно сокращается до полного исчезновения».

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Естественно, для американской стороны это было в некоторой степени шоком. Нужно было срочно чем-то ответить. Тем более, что в смысле военного престижа Гавайи считаются чем-то вроде форпоста Штатов и вообще неофициально называются «непотопляемым авианосцем».

А с другой стороны — Китай уже дал оценку военной активности Штатов в регионе, обозначив, например, как провокацию посадку военно-транспортного судна американских ВВС на Тайване. И опять же — здесь стоит вспомнить недавнее заявление главы Китая Си Цзиньпина на праздновании столетия китайской коммунистической партии, когда он заявил, что головы противников КНР «будут разбиты и будут кровоточить» в случае агрессивных действий в адрес Китая. Эти слова американские политики и эксперты почему-то приняли именно на счет США. И назвали эту риторику «провокационной и агрессивной».

В общем, в сухом остатке можно наблюдать рост военного и политического напряжения на восточном направлении. Однако и куда большую координацию оборонительных мер со стороны России и Китая. То есть своими действиями американцы создают прецедент для еще более тесного стратегического сотрудничества РФ и КНР. Теперь уже непосредственно по военному направлению. Что в целом не так уж и плохо в долгосрочной перспективе.