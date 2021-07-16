Экипажи подлодок Северного флота завершили испытания вооружения на больших глубинах

Москва, 16 июля. Подводники Северного флота ВМФ РФ завершили испытания вооружения подводных лодок на больших глубинах Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В мероприятии приняли участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Испытания осуществлялись на глубинах более 500 метров.

«Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей​​​. В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в Северной Осетии состоялись учения с участием ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. В ходе маневров военнослужащие развернули оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на неподготовленных позициях, после чего выполнили электронные пуски.