ФАН связался с пассажиркой совершившего жесткую посадку Ан-28

Томск, 16 июля. Все пассажиры и члены экипажа в настоящее время находятся в поселке Бакчара, рассказала ФАН Ольга Козлова, которая летела на самолете Ан-28.

Лайнер направлялся в Томск и внезапно пропал с радаров. На поиски самолета был отправлен Ми-8. Спасателям удалось обнаружить воздушное судно в месте, где сработал аварийный датчик. Выяснилось, что у самолета, по предварительным данным, отказал двигатель. Пилот смог посадить лайнер. Все пассажиры остались живы. Они ждали помощи у самолета.

По словам Ольги, сейчас идет распределение. Решается вопрос, кого будут перевозить на вертолете, а кто поедет автобусом.

«Все живы, все здоровы, никаких проблем нет. Серьезных травм нет, небольшие ушибы, царапины», — рассказала она.

Совершивший жесткую посадку Ан-28 принадлежит авиакомпании «СиЛА». Он совершил первый рейс в 1989 году. Срок годности лайнера истекает 30 января 2022 года.