Береговая охрана Марокко за неделю перехватила 344 мигранта

Рабат, 16 июля. Береговая охрана североафриканского королевства перехватила 344 беженца, включая женщин и детей. Это происходит на фоне критики Евросоюза в отношении миграционной политики южного соседа.

За четыре дня, с 10 по 14 июля, марокканские силовики провели несколько операций в Средиземном море и Атлантическом океане по спасению беженцев. Последние на деревянных лодках пытались добраться до испанских берегов, но столкнулись с трудностями.

Большинство перехваченных нелегалов — выходцы из стран Африки, расположенных южнее Сахары. Согласно военному источнику, среди них находились женщины и дети. Спасенным оказали первую помощь на борту ВМС, а затем доставили в близлежащие порты для передачи жандармерии.

В начале июля военно-морские силы африканской страны объявили о перехвате 244 мигрантов. Операции проведены в течение двух дней.

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Северное побережье Марокко является отправной точкой для мигрантов в Испанию. Чтобы до нее добраться, необходимо преодолеть несколько километров морского пути. Лодки беженцев отправляются и с юга королевства. Кратчайший путь до Канарских островов в Атлантическом океане составляет чуть более 100 километров.

Несмотря на ужесточение контроля и ограничения на передвижение, введенные в целях борьбы с коронавирусом, миграционные потоки в Европу не прекратились. По данным Министерства внутренних дел Испании, в первой половине 2021 года в страну по морю прибыло около 12 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистическим данным гуманитарных организаций, около 2100 мигрантов погибли при попытке добраться до Испании по морю за последние шесть месяцев. Подавляющее большинство из них не смогли одолеть путь на Канары.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Усилия марокканских властей происходят на фоне критики со стороны ЕС. Месяц назад в Брюсселе приняли резолюцию, в которой выступили против политики Рабата в отношении нелегальных мигрантов. Европарламентарии обвинили королевство в использовании несовершеннолетних для оказания давления на Мадрид.

Однако на днях испанские силовики поблагодарили североафриканских коллег за эффективное сотрудничество в предотвращении наплыва беженцев. Заявление озвучено после попытки группы, состоящей из порядка 200 африканцев, перебежать в анклав Мелилья.