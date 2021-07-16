Путин призвал убрать барьеры для производства и поставок вакцин от COVID-19 в мире

Москва, 16 июля. Россия выступает за устранение всех барьеров для производства и поставок вакцин в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во время саммита АТЭС.

По словам российского лидера, минимизация рисков новых волн пандемии COVID-19 и восстановление экономики зависят от темпов вакцинации населения.

Владимир Путин добавил, что все вакцины российского производства полностью безопасны и надежны. Москва готова сотрудничать с партнерами АТЭС в сфере массовой иммунизации граждан, подчеркнул лидер.