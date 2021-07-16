Травмированный командир Ан-28 помогал эвакуировать пассажиров

Томск, 16 июля. Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку под Томском. Командир лайнера получил травму ноги. При этом он активно участвовал в эвакуации людей.

После столкновения с землей всех людей быстро отвели на безопасное расстояние, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России предполагает, что жесткая посадка пассажирского самолета Ан-28 произошла из-за отказа двигателя.

Вертолеты Ми-8, отправившиеся на поиски пропавшего лайнера, быстро нашли самолет благодаря сработавшему аварийному маячку.