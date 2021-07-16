Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 17:12
17:10
Происшествия
Режим ЧС объявили под Костромой из-за лесных пожаров
17:10
Спорт
УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму карту Крыма и лозунг «Слава Украине!»
17:10
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, квартиру которого пытались взломать кредиторы
17:08
Происшествия
Экс-губернатора Кировской области обвинили в превышении полномочий
17:07
Происшествия
Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности
17:07
Общество
Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo
17:06
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»
17:04
Армия
Рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины
17:01
Политика
Николай Столярчук назвал нового партнера Медиагруппы «Патриот»
16:59
Экономика
Вице-президент Гильдии риелторов рассказал о тенденциях на рынке жилья
Все новости

Травмированный командир Ан-28 помогал эвакуировать пассажиров

  /   Обновлено: 16 июля 2021 16:28
Происшествия
Травмированный командир Ан-28 помогал эвакуировать пассажиров
Федеральное агентство новостей

Томск, 16 июля. Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку под Томском. Командир лайнера получил травму ноги. При этом он активно участвовал в эвакуации людей.

После столкновения с землей всех людей быстро отвели на безопасное расстояние, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России предполагает, что жесткая посадка пассажирского самолета Ан-28 произошла из-за отказа двигателя.

Вертолеты Ми-8, отправившиеся на поиски пропавшего лайнера, быстро нашли самолет благодаря сработавшему аварийному маячку.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Травмированный командир Ан-28 помогал эвакуировать пассажиров
самолет мчс посадка ан-28 командир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru