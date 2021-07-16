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Спасенная из рабства в Подмосковье гражданка Индонезии не может вернуть документы
Общество
Спасенная из рабства в Подмосковье гражданка Индонезии не может вернуть документы
ТАСС  /  Achmad Ibrahim

Спасенная из рабства в Подмосковье гражданка Индонезии все еще не может вернуть документы, которые незаконно удерживает ее работодатель. Об этом ФАН заявил основатель общественного движения «Альтернатива» Олег Мельников.

«Индонезийка до сих пор не получила документы назад, — сообщил активист. — Не озвучено никаких причин этому, ее работодатели просто отключили телефоны и не отвечают».

Мельников уточнил, что 17 июля гражданка Индонезии напишет заявление в полицию вместе с переводчиком.

«Тут есть проблема, что нужен дипломированный переводчик, — уточнил собеседник агентства. — Недостаточно свидетельства о том, что он знает язык. Нужен особый сертификат, который дает право работать в полиции и суде. Сейчас мы нашли вроде бы такого специалиста, и завтра они будут писать заявление на тех, кто удерживал девушку».

Ранее ФАН писал, что обязательная вакцинация от COVID-19 помогла индонезийской мигрантке Ни Кетут сбежать из рабства в Подмосковье. Во время прививки женщина сообщила медсестре, что находится в рабстве. Медик обратилась в организацию «Альтернатива», которая занимается вопросами освобождения людей и подробно рассказала историю пострадавшей.

Индонезийка легально приехала в РФ в 2019 году. Она работала массажисткой в СПА-салоне. Через некоторое время ее документы отобрал администратор заведения. В связи с этим вернуться домой девушка не могла. Активистам удалось выяснить, что девушку увезли в квартиру, где держали и других мигранток из Тайланда. Правозащитники вызвали полицию. Силовики освободили девушку.

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индонезия паспорт рабство олег мельников
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