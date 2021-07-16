Пассажиры Ан-28 остались в живых благодаря посадке на болото

Томск, 16 июля. Никто из людей не погиб во время жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области. Одна из пассажирок рассказала ФАН, почему всем удалось уцелеть.

По словам Ольги К., пилот обеспечил планирование воздушного судна, чтобы специально приземлиться именно на болото. Пассажирка не сомневается, что такое место посадки позволило всем остаться в живых.

Ольга К. отметила, что люди три часа ждали помощи. Они решили готовиться к ночевке, для чего разбили лагерь.

На борту Ан-28 было 19 человек. Найти его удалось благодаря аварийному маяку. Специалисты считают, что причиной жесткой посадки мог стать отказ двигателя.