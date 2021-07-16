Экономисты предсказали миру дефицит нефти

Спрос на нефть будет сохраняться на высоком уровне, из-за чего может наблюдаться дефицит черного золота. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что нефть завершила вчерашний день снижением, опустившись с отметки 74,50 до уровня 73 доллара за баррель, но сегодня черное золото снова начало отыгрывать свои позиции, поднявшись до уровня 73,50. Кроме того, эксперты рассказали и про ежемесячный отчет ОПЕК, который был представлен миру вчера вечером.

«Отчет получился в большей степени нейтральным и местами немного позитивным. Организация сохранила большую часть своих прогнозов, которые давала раньше. ОПЕК прогнозирует, что в текущем году рост спроса на нефть увеличится на 6 млн баррелей в сутки до 96,6 млн, а в 2022 году еще увеличится на 3,3 млн баррелей в сутки и превысит отметку 100 млн баррелей. Специалисты считают, что спрос на черное золото будет сохраняться на высоком уровне, поэтому будет наблюдаться дефицит», — объясняют аналитики.

По словам экспертов, негативным фактором, повлиявшим на состояние нефти, стало сообщение ВОЗ о начале третьей волны коронавируса в мире, в том числе и о распространении дельта-штамма, преобладающего в Европе.

«Это риск для нефти, поскольку на этом фоне власти государств могут начать возвращать ранее отмененные ограничения или даже вводить новые правила. Пандемия снова выходит на передний план и начинает давить в том числе и на рынок нефти. Также на нефти отражаются разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые пока не смогли прийти к соглашению», — поясняют специалисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Экономисты отмечают, что несмотря на коррекцию, нефть продолжает сохранять восходящий тренд.

«Пока никаких официальных договоренностей о добыче или об изменении референтных баз нет, а дефицит на рынке сохраняется, продолжая поддерживать цены на черное золото. Сохраняется актуальный диапазон от 72 до 76 долларов за баррель», — говорят они.

В свою очередь, золото вчерашний день завершило незначительным ростом, поднявшись с отметки 1820 до уровня 1834 долларов за унцию. Аналитики подчеркивают, что драгоценный металл продолжает сохранять краткосрочный восходящий импульс. Утренняя коррекция, когда золото снова опустилось до отметки 1820, была вызвана незначительным укреплением доллара на мировом рынке.

По словам экономистов, поддержку золоту продолжают оказывать достаточно низкие доходности десятилетних государственных облигаций США.

«Что касается роста инфляции, в ФРС уверены, что этот всплеск носит временный характер. Если инфляция так и будет находиться на высоких отметках, у ФРС есть все необходимые инструменты для стабилизации ситуации. Сворачивания антикризисных мер в ближайшее время не планируется, а золото сейчас представляет интерес для инвесторов, так как может защитить от инфляционных рисков. Диапазон от 1800 до 1860 сейчас является актуальным», — объясняют эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается рубля, то вчера российская валюта незначительно ослабла. Доллар немного подрос — с 74 рублей до 74,50.

«Последние несколько торговых сессий рубль торгуется в узком диапазоне. Это обусловлено тем, что никаких значимых макроэкономических событий для российской валюты пока не происходит. На рубль давит незначительное снижение цен на нефть, но это уравновешивается слабостью доллара на мировом рынке. В целом рубль пока находится в стабильном состоянии», — считают аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Ранее экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, сколько будет стоить доллар к концу лета. По словам экономиста, в первой декаде июля рубль оказался слишком перепродан из-за новостей о начале новой волны коронавируса в России. Масштабных ограничений пока удается избежать — для рубля это стало позитивным моментом.