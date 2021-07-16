Путин заявил о преодолении экономических последствий пандемии

Москва, 16 июля. Экономические последствия коронавирусной пандемии в Российской Федерации в целом преодолены, заявил президент России Владимир Путин.

В целом экономика страны восстановилась, отметил глава государства на онлайн-встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). Президент обратил внимание, что принятые в РФ меры позволяют уверенно переходить к росту показателей уже в этом году.

Путин заявил, что в России был реализован комплекс мер, направленных на сохранение доходов и занятости населения, а также на поддержку бизнеса.

Ожидается, президент РФ и его коллеги из США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в рамках неформальной встречи АТЭС.