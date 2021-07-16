Россияне смогут оплачивать проезд с помощью биометрии к 2030 году

Москва, 16 июля. Минтранс России планирует масштабно внедрить биометрию в жизнь граждан к 2030 году, следует из программы цифровой трансформации ведомства.

Согласно плану Минтранса РФ, менее чем через десять лет россияне смогут использовать биометрические данные для прохождения досмотра в аэропортах и на вокзалах. Кроме того, этой технологией можно будет пользоваться для оплаты проезда.

Жители страны смогут отказаться от бумажных документов. Затрата времени на прохождение контрольных мероприятий на погранпереходах сократится на 90% к 2030 году, объяснили в ведомстве.