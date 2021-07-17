Многие не переживут 12 лет катастроф: ведьма раскрыла причину охвативших мир бедствий

Энергетическое соединение Сатурна и Юпитера в 2020 году стало началом 12-летннего цикла, который будет полон катаклизмов и приведет к возникновению совершенно нового мира. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Собеседница ФАН сообщила, что охватившие мир в последнее время бедствия — лесные пожары в Якутии, наводнение в Германии — вовсе не случайные эпизоды капризов природы.

«В прошлом году мы вошли в 12-летний цикл перемен. Они во всех сферах, и они критичны. Во всех областях начинаются сломы. Мы видим это на примере пандемии. Природа — также не исключение. В результате мы видим все эти катаклизмы: аномальные жара, холод, наводнения, пожары. Многие не выживут в этот 12-летний цикл», — заявила ведьма.

Алена Полынь отметила, что событий, которые ожидают человечество, хватило бы на несколько таких периодов.

«Данный цикл получился переломным. Мы сейчас находимся в таком моменте, когда в одной точке сошлись сразу несколько циклов. Теперь для того, чтобы что-то создать, сначала нужно устроить хаос. Именно поэтому этот период может длиться до 12 лет. Далее возникнет, если можно так сказать, новый мировой порядок», — пояснила собеседница ФАН.

фото из личного архива Алены Полынь /

Она раскрыла причину возникновения этих событий, которые станут переломными и для каждого человека в мире.

«Определенным образом энергетически сошлись планеты. Две главные из них, которые регулируют социальную и духовную сферу, — Сатурн и Юпитер — соединились в начале этого нового цикла. За 12 лет не будет ни одного человека, кто не испытает какой-то переломный момент, когда полностью меняется сознание. Кто не сломается в этот период, тот сможет влиться в новый мир», — подытожила Алена Полынь.

Ранее стало известно, что в Германии из-за наводнения могли пропасть без вести более тысячи человек. По заявлениям властей округа Арвайлер, на западе страны продолжаются спасательные операции.