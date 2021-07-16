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Россия продолжает расширять локализацию производства «Спутника V» в других странах

  /   Обновлено: 16 июля 2021 16:28
Общество
Россия продолжает расширять локализацию производства «Спутника V» в других странах
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 16 июля. Контракты на выпуск 800 млн доз вакцины «Спутник V» в год заключила Российская Федерация, сообщил президент Владимир Путин.

Российская сторона также продолжает работу по расширению локализации производства препарата в других странах, рассказал глава государства.

«Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее применение», — отметил Владимир Путин.

Еще одной страной, которая одобрила применение «Спутника V», стала Нигерия. Государство стало 68-й страной, где зарегистрировали российский препарат.

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путин россия вакцина коронавирус Спутник V
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