Россия продолжает расширять локализацию производства «Спутника V» в других странах

Москва, 16 июля. Контракты на выпуск 800 млн доз вакцины «Спутник V» в год заключила Российская Федерация, сообщил президент Владимир Путин.

Российская сторона также продолжает работу по расширению локализации производства препарата в других странах, рассказал глава государства.

«Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее применение», — отметил Владимир Путин.

Еще одной страной, которая одобрила применение «Спутника V», стала Нигерия. Государство стало 68-й страной, где зарегистрировали российский препарат.