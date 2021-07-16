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Пережившая измены Бузова пообещала написать книгу про оправдание мужчин
Шоу-бизнес
Пережившая измены Бузова пообещала написать книгу про оправдание мужчин
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 16 июля. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова намеревается выпустить еще одну книгу. Исполнительница хочет рассказать, как она оправдывала мужчин.

Знаменитость запустила собственный подкаст под названием «Бузова шоу». Цель этого проекта — узнать, как мужчины смотрят на отношения.

Первым гостем Бузовой стал аферист Бальтазар Гайдн-Прохоров. Он провел в заключении пять лет за мошенничество и хищение в особо крупных размерах.

Мужчина признался певице, что раньше носил не такое необычное имя. Телеведущую удивило решение ее гостя отказаться от имени, данного ему родителями, но она все же с пониманием отнеслась к его выбору. По словам исполнительницы хита «Водица», она может выпустить книгу об оправдании поступков всех людей, а особенно мужчин.

«Девчонки, реально, я когда-нибудь напишу книгу «Как оправдать мужчину». Я просто, мне кажется, чемпионка по этим моментам», — пообещала Бузова, пережившая измены в предыдущих отношениях.

Поющая ведущая уже имеет литературный опыт. Так, в 2007 году вышла ее книга «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки», а в 2016 году свет увидела ее автобиография «Цена счастья».

Бузова запустила свой подкаст после того, как на YouTube вышло шоу ее экс-возлюбленного Давы «Красотка». В своем проекте рэпер помогает женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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