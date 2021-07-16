Путин сообщил о надежности и безопасности российских вакцин от COVID-19

Москва, 16 июля. Каждая вакцина от коронавируса, разработанная в России, безопасна и надежна, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с лидерами экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество».

«В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные», — заявил Владимир Путин.

Российская Федерация также продолжает работу в сфере локализации производства отечественных вакцин в других странах, отметил президент.