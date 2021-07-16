Дзюба назвал Слуцкого лучшим тренером РПЛ прошлого сезона

Санкт-Петербург, 16 июля. Форвард «Зенита» Артем Дзюба проголосовал за наставника «Рубина» Леонида Слуцкого в опросе за лучшего тренера РПЛ сезона-2020/21.

Заседание исполкома РФС, в ходе которого были утверждены лучшие в номинациях по итогам прошлого сезона, состоялось накануне. Самым топовым наставником был признан Сергей Семак, возглавляющий «Зенит».

Журналисты издания Sport24 сообщили, что форвард петербургского клуба Артем Дзюба выбрал лучшим тренером прошлого сезона Леонида Слуцкого. В топ-3 наставников РПЛ сезона-2020/21 нападающий также включил Семака и Марко Николича из московского «Локомотива».

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что Андрей Аршавин мог бы и сейчас играть в РПЛ. Об этом он рассказал в эфире радиошоу «Мама может все».