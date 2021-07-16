Конференция по урегулирования кризиса в Ливане пройдет в годовщину взрывов в Бейруте

Международная конференция для обсуждения продолжающегося в Ливане кризиса состоится 4 августа 2021 года, сообщает Министерство иностранных дел Франции.

Мероприятие, которое пройдет в годовщину серии взрывов в порту Бейрута, организовывает французский президент Эммануэль Макрон при содействии ООН. В заявлении МИД Франции отмечается, что на конференции будут рассмотрены пути «реагирования на нужды ливанцев, чье положение ухудшается с каждым днем».

В минувший четверг, 15 июля, премьер-министр Ливана Саад Харири отказался от формирования нового кабинета министров и сообщил об уходе со своего поста.

زرت رئيس الجمهورية بكل انفتاح، وطلبت بأن نأخذ قرار سريع لأنه مضى وقت على التشكيل، وأنا رشحت نفسي لكي أشكل بحسب المبادرة الفرنسية، أي حكومة أخصائيين واليوم أنا اعتذرت عن حكومة ميشال عون #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

После этого Париж выступил с призывом немедленно назначить парламентские переговоры по выбору нового главы ливанского правительства. Лидер внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с критикой в адрес политической элиты ближневосточной страны, неспособной прийти к согласию.

«Насколько я понимаю, премьер-министр Харири предложил свой план формирования кабмина президенту Ауну, который отверг его. Вполне логично, что глава правительства делает свои выводы», — отметил глава французской дипломатии.

На фоне этого Париж опасается, что внутренние проблемы Бейрута и назначение нового премьера внесут еще больший хаос в жизнь ливанцев. В связи с этим французское руководство и активизировало политические усилия для стабилизации обстановки в этом регионе.

Уже на протяжении девяти месяцев в Ливане нет постоянного правительства: экс-премьер Хасан Диаб ушел в отставку вместе со всеми министрами после серии взрывов в бейрутском порту, ставших причиной многочисленных жертв и серьезных разрушений. После этого должность главы правительства занял Харири.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Главной преградой на пути к формированию нового кабмина с тех пор являются противоречия среди руководства республики. Президент Мишель Аун хочет лично выбрать не менее трети членов кабинета министров, представляющих интересы христианской общины страны. Благодаря этому ливанского лидера появятся сторонники, которые смогут помочь ему сохранить свое влияние и блокировать принимаемые правительством неудобные решения.

Харири препятствовал этим намерениям президента, опасаясь, что так у власти могут оказаться представители движения «Хезболла». Это способно вызвать недовольство со стороны Саудовской Аравии, имеющей возможность блокировать помощь Ливану от других арабских государств Персидского залива.

Сам Харири аргументировал свое решение об уходе «ключевыми разногласиями» с президентом Ливана Мишелем Ауном.

«Я отказался от участия в формировании правительства. Пусть Бог поможет стране», — заявил экс-премьер после встречи с главой государства.

Катастрофа в Бейруте произошла в период масштабного экономического кризиса в Ливане, стремительно развивавшегося начиная с 2019 года. Уровень жизни граждан существенно снизился, национальная валюта обесценилась, а доступ ливанцев к продовольствию и электроэнергии был ограничен.

Global Look Press / Marwan Naamani / dpa

При этом граждане все еще требуют призвать к ответу виновных в бейрутской трагедии. Так, 14 июля родственники пострадавших и погибших в результате взрывов в порту людей вышли на митинги. Они собрались у дома главы МВД Мухаммада Фахми и требовали лишить неприкосновенности чиновников, причастных к происшествию. В результате акция протеста переросла в стычки с полицией.