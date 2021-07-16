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План побега: как экс-премьер ПНС Ливии стал гражданином республики Вануату
Весь мир
План побега: как экс-премьер ПНС Ливии стал гражданином республики Вануату
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 16 июля. Бывший глава Правительства национального единства (ПНС) Файез Саррадж приобрел для себя и своей семьи паспорта государства Вануату, расположенного в Тихом океане. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Покупка совершена в январе 2020 года в разгар боевых действий на западе Ливии. Вероятно, премьер опасался падения Триполи и решил в случае краха скрыться за рубежом.

Сделка заключена от имени жены политика Надии Фатимы Рифаат. Паспорта тихоокеанской республики закупили на нескольких членов семьи. За каждый документ отдали 130 тысяч долларов.

Вануату — государство в Тихом океане, раскинувшееся на 80 островах к северу от Австралии. Там проживает всего 300 тысяч человек. Гражданство дает безвизовый доступ в Великобританию и ЕС, поэтому на паспорта страны есть спрос. Их продажа принесла правительству более 100 млн долларов за 2020 год.

План побега: как экс-премьер ПНС Ливии стал гражданином республики Вануату
wikipedia.org  / United States Navy/Общественное достояние

The Guardian уточнило, что в течение 2021 года власти республики выдали около 2200 паспортов. Половина из них продана иностранцам. Среди новоиспеченных граждан — выходцы из Китая, Нигерии, Ливана, Ирана, Ливии, Сирии и Афганистана. Все они либо бывшие политики, либо преступники, которые проходят как подозреваемые или обвиняемые на своей родине.

Глава ПНС Файез Саррадж пребывал у власти пять лет. За членами его правительства в народе закрепилась слава коррупционеров и популистов. Политик ушел в отставку с поста премьер-министра в марте 2021 года. Тогда же он покинул Ливию.

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