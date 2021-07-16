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Тело первоклассника обнаружили в салоне автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Тело первоклассника обнаружили в салоне автомобиля в Подмосковье
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Московская область, 16 июля. Правоохранители пытаются разобраться в смерти ребенка, тело которого обнаружили в салоне иномарки. Как стало известно ФАН, гибель мальчика породила у силовиков вопросы, ответ на которые сможет дать лишь судебно-медицинская экспертиза.

15 июля около полуночи, недалеко от деревни Аладьино в городском округе Кашира, врачи констатировали смерть мальчика от неизвестной болезни. Тело ребенка, обнаруженное в салоне немецкого автомобиля, отправили в местный морг. На место происшествия незамедлительно выдвинулась оперативно-следственная группа. Следователи СКР и полицейские выяснили детали произошедшего.

«Нам удалось установить, что мальчика в бессознательном состоянии обнаружил отчим, — рассказал ФАН источник в местной полиции. — До этого семилетнему ребенку было плохо. Он жаловался, что ему тошнит и у него возникают рвотные рефлексы. Родители решили не вызывать на дом медиков. Они посчитали, что сами могут справиться с возникшей неприятностью».

Но мальчику становилось все хуже и хуже. Он даже не мог позвать на помощь взрослых, потому что его оставили физические силы. Когда отчим зашел навестить пасынка, он уже находился в бессознательном состоянии.

«47-летний безработный мужчина сообщил о плохом самочувствии сына своей 33-летней жене, которая работает котломойщицей на одном из предприятий, имеющих отношение к нефтяной отрасли. Взрослые позвонили в скорую помощь. Чтобы не терять времени зря, они положили мальчика в салон иномарки и отправились навстречу бригаде медиков».

Однако их усилия не помогли первокласснику. Он, не приходя в сознание, скончался в салоне автомобиля, не дождавшись помощи врачей.

После проведения экспертизы станет понятны причины смерти ребенка. Если специалисты установят, что его кончина имела криминальный характер, то, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело.

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дети смерть московская область
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