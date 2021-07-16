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Тульские пряники и пастила: в Сирию отправился гуманитарный груз из Тулы
Весь мир
Тульские пряники и пастила: в Сирию отправился гуманитарный груз из Тулы
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 16 июля. Предприятия Тульской области собирали и направили гуманитарный груз в Сирию. 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены проделают путь до Москвы на грузовиках МЧС, а оттуда будут доставлены адресату самолетом российской военно-транспортной авиации.

Туляки уверены в необходимости оказания гуманитарной помощи сирийцам. Среди продовольствия нашлось место и сладостям.

«От города-героя Тулы сирийцам передадут и знаменитые тульские сладости мед, пряники и пастилу», отмечает пресс-служба правительства Тульской области.

Подобный груз в Туле собирают не впервые. В 2017-2019 годах в Сирию от жителей региона уже отправлялись сладкие подарки и продовольствие.

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) также продолжают выполнять поставленные перед ними задачи в Сирии. Пострадавшие в ходе боевых действий сирийцы получают от российских военнослужащих продуктовые наборы и питьевую воду, нуждающимся оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее ФАН сообщал о крупных учениях ВДВ под Тулой. Десантники совершили более трехсот прыжков с парашютом.

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сирия гуманитарная помощь тульская область
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