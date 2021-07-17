Мария Баракова: Нельзя на сцене рыдать самой, нужно заставить плакать зрителей

Оперная певица Мария Баракова стала «Открытием года» по версии Международной профессиональной премии в сфере классического искусства BraVo, получив награду на Исторической сцене Большого театра. Этим летом с эксклюзивным по красоте меццо-сопрано артистки познакомятся и европейцы — 23-летняя восходящая звезда дебютирует на открывающемся через несколько дней фестивале в Брегенце в опере «Итальянка в Алжире» Россини.

В интервью ФАН артистка рассказала о начале международной карьеры, о том, как освоила итальянский язык, и о роли, которую очень хочет спеть.

«Сравнения с состоявшимися артистами пока преждевременны»

— Кто пригласил вас исполнить главную партию в премьерной постановке «Итальянки в Алжире» Россини на фестивале в Брегенце (премьера 16 августа)?

— Я буду петь в этом спектакле благодаря рекомендациям моего педагога в Молодежной оперной программе Большого театра Дмитрия Юрьевича Вдовина, авторитетнейшего специалиста в мире вокального искусства. На стадии обсуждения участников проекта у него поинтересовались, кого он видит в роли Изабеллы, и Дмитрий Юрьевич назвал меня. Так что предстоящая премьера «Итальянки в Алжире» в Брегенце станет для меня важным европейским дебютом, первой международной постановкой вне Молодежной оперной программы Большого театра.

— Вас вызывали на очное прослушание?

— Нет, сейчас можно составить представление о мастерстве певца по роликам на YouTube, например. Арии Изабеллы и сцены с ее участием я пела и ранее на концертах, и эти записи доступны в интернете. Но, думаю, рекомендация Дмитрия Юрьевича стала определяющим моментом для приглашения меня в новую постановку популярнейшей оперы «Итальянка в Алжире».

— Волнение присутствует, ведь многие вещи будут абсолютно новыми для вас — иностранные партнеры по сцене, сам характер и сценарий репетиций?

— Волнение, конечно, будет присутствовать, особенно на первых репетициях. Но ближе к премьере, думаю, все прекрасно сложится в плане взаимодействия с партнерами по сцене. Я очень надеюсь на поддержку маэстро Джонатана Брандани, который будет дирижировать спектаклем.

Партию я хорошо знаю, нужно только, как говорят вокалисты, впеть ее. Кроме того, у меня есть пусть и небольшой, но очень ценный опыт работы с режиссерами и дирижерами. Исполняла различные партии в Большом и Новосибирском театрах. В 2018 году я участвовала в фестивале Россини в Пезаро и пела в опере «Путешествие в Реймс» партию маркизы Мелибеи. Эту работу я считаю своего рода репетицией к предстоящему дебюту в «Итальянке в Алжире».

— В 2018 году в этой опере блистала Чечилия Бартоли в Зальцбурге. Авторитет неподражаемой итальянки не давит?

— Рассуждения о том, давит ли на меня авторитет больших звезд современной оперной сцены, я серьезно не воспринимаю. Я только начинаю карьеру, какие-то сравнения с уже состоявшимися артистами сейчас преждевременны. Лет через двадцать можно провести сравнительный анализ. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что мы совершенно разные по типажу, по тембру голоса. Моя Изабелла будет другой.

из личного архива Марии Бараковой /

«Учите иностранные языки, это ваш хлеб!»

— «Итальянку в Алжире» Россини написал в возрасте чуть за двадцать (в 21 год), его главная героиня тоже молодая, как и вы. Этот факт как-то влияет на ваше прочтение этой легкой и фееричной партитуры?

— На одном из недавних уроков с народной артисткой СССР, легендарной солисткой Большого театра Маквалой Касрашвили, она спросила о том, сколько мне лет. Услышав, что 23 года, удивилась тому, что я пою в театре уже 4 года. Когда она в свое время спела первый спектакль на сцене главного театра страны в 24 года, то это было чем-то из ряда вон выходящим, ведь в те времена дебют в столь юном возрасте был, скорее, исключением из правил. А сейчас — нормальная практика.

Что касается прочтения партитуры оперы юного Россини, то в период обучения в Молодежной оперной программе Большого театра опытные педагоги нам подробно объясняли, как работать с нотным материалом. Поэтому правильнее придерживаться в каком-то смысле универсального подхода к работе, вне зависимости, кто автор произведения. Нужно обязательно прочитать либретто, внимательно изучить истории каждого героя, знать от и до подстрочник, ведь если ты не понимаешь, о чем поешь, то как в такой ситуации найти контакт со зрителями, тронуть их сердца проникновенной и драматически грамотной подачей роли, чтобы даже без субтитров публике было понятно, что происходит на сцене.

Поэтому, зная все эти тонкости, я очень надеюсь, что буду убедительна в роли Изабеллы и мой дебют в «Итальянке в Алжире» на титульном европейском музыкальном фестивале будет удачным.

— Вы владеете разговорным итальянским, чтобы общаться с партнерами по сцене и дирижером?

— Мой итальянский сейчас более-менее приличный. Я на нем разговариваю, у меня и агент — итальянец. А вот когда я первый раз поехала в Пезаро, то не знала языка. Оказавшись там в 2018 году в Молодежной оперной программе, я начала учить итальянский с нуля, так как в Колледже (в Новосибирске, закончила в 2017 году — Прим. ФАН) его в программе не было. Опять же, спасибо Дмитрию Юрьевичу — он не устает всем своим ученикам повторять: «Учите иностранные языки, это ваш хлеб!» (смеется).

Языковой барьер нужно преодолевать, если ты хочешь сделать успешную международную оперную карьеру.

— А уровень английского языка каков?

— С английским у меня все отлично, во время посещения Америки или когда к нам в Программу приезжают разные коучи, я непринужденно общаюсь со всеми на этом языке.

— В 2022 году вы дебютируете в Метрополитен. Ковид не изменил эти планы?

— Все договоренности в силе, контракт я подписала. Я буду петь в опере «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича.

из личного архива Марии Бараковой /

«Я теплолюбивая сибирячка»

— Все меццо называют желанной ролью Кармен в одноименной опере Бизе, а вы мечтаете спеть Любашу из «Царской невесты» Римского-Корсакова. Почему выбор пал на роль, которую принято называть возрастной?

— Кармен — это роль, которую априори хотят спеть практически все обладательницы и меццо-сопрано, и драматического сопрано. Поэтому зачем об этом лишний раз говорить: и так понятно, что Кармен — это центральная партия для названных голосов, которая по определению украсит репертуар, она выигрышная как в музыкальном, так и драматическом плане. Рано или поздно, энное количество раз ты непременно споешь Кармен.

Что касается Любаши, то я не считаю, что ее лучше петь после того, как тебе исполнится 30 или 40 лет, и голос к тому времени, как считается, окрепнет, а сама певица будет иметь некий жизненный опыт. Ведь Любаша по либретто — молодая девушка. Поэтому вполне логично взяться за эту роль (если ты готов вокально, разумеется), когда тебе чуть за двадцать: в этом возрасте уже влюбляются, разочаровываются, страдают, испытывают самые разные чувства.

В моем случае, я, возможно, как говорится, до дыр заслушала записи «Царской невесты», много раз эмоционально пропустила через себя жизнь Любаши, и поэтому уже готова сейчас спеть эту роль в «живом» спектакле. Когда я исполняю арии Любаши на прослушиваниях, в концертах, то часто не могу сдержать слез — так мне жалко ее, открытую, ранимую... в нарушение всех профессиональных правил для вокалистов. Ведь нельзя на сцене рыдать самой, нужно заставить плакать зрителей.

— Вы родились в Кемерове, городе, мягко сказать, не с самой лучшей экологией. А как же общепринятое мнение о том, что родиной бельканто стала Италия благодаря ее особому климату — «вечному» солнцу и чистейшему воздуху?

— Чтобы оценить это суждение, нужно постоянно прожить в Италии несколько лет. У меня такой практики нет, я находилась в этой стране максимум месяца два с половиной, что крайне мало, чтобы делать вывод о том, как средиземноморский климат влияет на голос певцов.

Отталкиваясь от моего скромного опыта, могу сказать, что я не почувствовала какого-то особенного благотворного влияния на связки чудодейственного итальянского климата. Другое дело, что в этой стране кратно больше солнечных дней, чем в России и моем родном городе. А, между тем, приятно рано утром просыпаться под мягкими лучами солнца, под плеск морских волн, бежать на пляж, чтобы успеть искупаться в чистейшей воде перед репетициями и занятиями. И после такого волшебного начала дня поется прекрасно, голос звучит отлично! Вот такая я теплолюбивая сибирячка (смеется).

Про Кемерово могу сказать, что за последние несколько лет город сильно преобразился. Он зеленеет на глазах, в положительную сторону меняется инфраструктура, культурная жизнь насыщается. В ближайших планах открытие в Кемерове филиала Мариинского театра, и я уверена, что лучшие оперные певцы с удовольствием будут выступать на этой новой сцене.

— Вы недавно спели выпускной экзамен в Молодежной оперной программе Большого театр. Как вы видите свое будущее?

— Последний год показал, что наша жизнь может измениться в один момент — профессиональные планы, концерты, проекты, контрактные обязательства пали под натиском коронавируса. В ситуации полной неопределенности с работой в выигрышном положении оказались артисты, находящиеся в штате конкретного театра.

Я знаю, что многие мои коллеги в этом сезоне заключили трудовые договоры с определенными театрами, согласовав с их руководством возможность параллельной работы за границей по контракту. Где-то условия соглашения между артистом и администрацией довольно жесткие, где-то — более либеральные, но сам факт, что у тебя есть постоянное место работы в период турбулентности, очень важен. Мне такой формат сотрудничества видится близким к идеальному варианту в начале профессионального пути. В ближайшей перспективе, по крайней мере, потом будет видно. А пока на старте карьеры все складывается удачно.

из личного архива Марии Бараковой /

Досье

Мария Баракова родилась в Кемерове. В 2017 году окончила Новосибирский музыкальный колледж и поступила в Российскую академию музыки им. Гнесиных. В том же году дебютировала на сцене Большого театра России в партии Петровны («Царская невеста») и стала артисткой Молодежной оперной программы Большого театра. Принимала участие в международном музыкальном фестивале Vocale в Линце.

В репертуаре — партии Маркезы Мелибеи («Путешествие в Реймс»), Ольги («Евгений Онегин»), Леля, Весны («Снегурочка»), Полины («Пиковая дама»), Любава («Садко»).

В 2019 году получила I премию на Международном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки в Казани и Международном конкурсе им. П. И. Чайковского. В 2021 года закончила обучение в Молодежной оперной программе Большого театра, став ее самой молодой выпускницей.