Лавров выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану

Ташкент, 16 июля. Подключение Индии и Ирана к работе расширенной «тройки» по урегулированию в Афганистане могло бы обогатить этот формат.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, американская миссия в Афганистане провалилась. Россия продолжит работу с партнерами, включая США, по стабилизации ситуации в азиатском государстве.

Он добавил, что Москва не заинтересована, чтобы одна из сторон в Афганистане заняла верх. В стране не должен образоваться хаос, подчеркнул министр.