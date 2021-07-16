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Лавров выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану
Политика
Лавров выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Ташкент, 16 июля. Подключение Индии и Ирана к работе расширенной «тройки» по урегулированию в Афганистане могло бы обогатить этот формат.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, американская миссия в Афганистане провалилась. Россия продолжит работу с партнерами, включая США, по стабилизации ситуации в азиатском государстве.

Он добавил, что Москва не заинтересована, чтобы одна из сторон в Афганистане заняла верх. В стране не должен образоваться хаос, подчеркнул министр.

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