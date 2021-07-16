Российская туристка назвала пять недостатков Батуми после отдыха в Грузии

Батуми, 16 июля. Россиянка после отдыха в Батуми назвала пять минусов, которые испортили впечатление от курортного города. Блогер рассказала об этом на своем дзен-канале.

Первое что отметила туристка — это повышение цен в Грузии. Однако девушка добавила, что овощи и фрукты по-прежнему стоят копейки. Добраться до Батуми в пандемию тоже оказалось непросто, въехать в страну наземным транспортом на данный момент невозможно. Туристке пришлось добираться до места отдыха с пересадкой через Тбилиси.

В Батуми ведется активная застройка, и это тоже можно считать недостатком для курорта — вокруг пыль, шум.

«Это кажется невероятным, но тут вполне реально снять апартаменты в доме, который еще достраивают!» — удивилась девушка.

На пляже туристке не понравилась навязчивость торговцев, а в море — обилие медуз. Местные уверили ее, что к этому можно привыкнуть, но россиянка отметила это как минус курорта.

Российские туристы часто делятся своим опытом путешествий. Отдохнув в Греции, другая путешественница рассказала свои впечатления от курорта Лагонисси.