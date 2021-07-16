«Газпром» увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья на 24,3%

Москва, 16 июля. Компания «Газпром» нарастила объемы экспорта в страны дальнего зарубежья на 24,3% по итогам шести с половиной месяцев текущего года.

В денежном выражении речь идет о 107,5 миллиарда кубометров газа, что приближается к максимальным показателям за всю историю, пишет агентство «Прайм».

«Таким образом, «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)», — уточнили в «Газпроме».

Увеличены поставки энергоносителя в Турцию, Румынию, Сербию, Болгарию, Германию, Грецию, Польшу, Италию и Францию. Кроме того, по-прежнему растут продажи голубого топлива в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Битумные материалы, созданные специалистами Научно-исследовательского центра «Газпром нефти», начали применяться при строительстве и ремонте дорог в Германии. Рецептура герметиков и защитных составов была разработана специально для немецкого рынка, сообщает «ФедералПресс».