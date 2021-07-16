Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 15:43
15:42
Политика
Елена Панина: Привыкшую прятаться за спиной Запада Украину ждет болезненная ломка
15:41
Общество
Дочь Джулии Робертс появилась на ковровой дорожке в компании отца
15:36
Армия
Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам
15:35
Армия
Британцы встали на сторону России в инциденте с самолетом ВВС США в Черном море
15:35
Политика
Лавров выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану
15:33
Происшествия
Сбившая детей на пешеходном переходе москвичка не нарушала ПДД в этом году
15:30
Общество
Российская туристка назвала пять недостатков Батуми после отдыха в Грузии
15:30
Происшествия
Стало известно о травмах трех детей, которых сбила москвичка на «зебре»
15:28
Происшествия
Санавиация Томска подготовлена для транспортировки пассажиров Ан-28
15:23
Экономика
«Газпром» увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья на 24,3%
Все новости

Отказ двигателя мог стать причиной жесткой посадки Ан-28

  /   Обновлено: 16 июля 2021 15:31
Происшествия
Отказ двигателя мог стать причиной жесткой посадки Ан-28
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Томск, 16 июля. Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России назвал приоритетную версию жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28.

Ведомство рассматривает в качестве основной версии крушения отказ двигателя самолета. Назначено экспертное расследование произошедшего.

Также в ЦУКС официально подтвердили, что 15 пассажиров самолета и 4 члена экипажа живы.

Вертолетам Ми-8, отправившимся на поиски пропавшего лайнера, удалось быстро обнаружить самолет благодаря сработавшему аварийному маячку.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Отказ двигателя мог стать причиной жесткой посадки Ан-28
крушение томская область ан-28
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru