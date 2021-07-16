Отказ двигателя мог стать причиной жесткой посадки Ан-28

Томск, 16 июля. Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России назвал приоритетную версию жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28.

Ведомство рассматривает в качестве основной версии крушения отказ двигателя самолета. Назначено экспертное расследование произошедшего.

Также в ЦУКС официально подтвердили, что 15 пассажиров самолета и 4 члена экипажа живы.

Вертолетам Ми-8, отправившимся на поиски пропавшего лайнера, удалось быстро обнаружить самолет благодаря сработавшему аварийному маячку.