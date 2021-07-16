Любит — не любит: сексолог объяснил разницу между влюбленностью и серьезными чувствами

Влюбленность — это больше впечатления и ожидания, а любовь — это уже отношения, объективность, принятие. Так разницу между простой увлеченностью и серьезными чувствами объяснил сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, у мужчин и женщин обе стадии — влюбленность и любовь — протекают по-разному.

«Женщины, по большей части, ориентированы на платонический компонент. Недаром даже существует такая шутка, в которой утверждается, что женщины проматывают до конца эротический клип для того, чтобы понять, женится он на ней или нет. Смех смехом, но ведь действительно из-за того, что рожает именно женщина, она, доверяясь мужчине, больше теряет от неправильного выбора. И ей важно не ошибиться», — рассказал психотерапевт.

Мужчины же больше ориентированы на ощущения и впечатления, отметил сексолог.

«В чем-то они напоминают любопытных детей, ищущих приключений. Можно с долей иронии отметить, что мужчины — это «сеятели», а женщины — «отсеиватели» этих сеятелей. Ведь для женщины нужен лучший», — заявил собеседник агентства.

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Немногие из мужчин, к сожалению, изначально строят отношения в формате любви, семьи, с осознанием важности и ответственности такого поступка, обратил внимание специалист. Для этого нужна зрелость и ориентация на созидание, а не на потребление, добавил он.

«Некоторые мужчины вообще влюбляются раз в неделю или чаще, когда открывают приложение для знакомств или соцсети. И при малейших несовпадениях во взглядах, интерпретациях событий так же быстро теряют интерес, разочаровываясь и двигаясь дальше. Где-то это действительно неправильный выбор, а где-то — это низкая способность строить отношения, ориентация только на впечатления и на потребление, требующие психотерапевтической проработки в рамках личного роста», — поделился мнением Евгений Кульгавчук.

Когда на смену влюбленности приходит любовь, то мужчина проявляет больше заботы и планирует будущее. На эти признаки стоит обращать внимание, рекомендует психотерапевт. Между влюбленностью и любовью, как правило, проходит несколько месяцев, подчеркнул он. Если осознание и ощущение внутри себя серьезности чувств приходит раньше, то это с одной стороны, хорошо, а с другой может говорить о легкомысленности.

«Иногда это хорошая зрелость, когда люди знают на берегу, чего хотят. Когда месяцы переходят в года, это тоже незрелость, туманные перспективы своего будущего, осторожность. Например, у меня наблюдалась пара, они были 15 лет вместе. На вопрос, почему у них еще нет детей, и они не в официальном браке, они ответили, что до сих пор присматриваются друг к другу. Конечно, это тоже перебор», — считает эксперт.

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В завершение Евгений Кульгавчук добавил, что нет ничего страшного в том, что влюбленность порой может так и не перерасти в любовь.

«Если отношения развиваются, то людей связывают все больше нитей эмоциональных, материальных, сексуальных и других. Или же когда начинает спадать новизна ощущений, впечатлений, а за этот период ничего не было построено, то тогда наступает этап разочарований. Умеющие строить находятся в постоянном развитии и в счастливых отношениях. Не умеющие выбирать и строить часто разочаровываются, делают опять неверный выбор. Никогда не поздно исправлять ошибки, навести порядок и гармонию в своих отношениях, своей душе», — резюмировал врач.

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