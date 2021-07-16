Баранец предложил противникам парада в честь Дня ВМФ помочь России на лесоповале

Желающие сэкономить на праздновании Дня ВМФ могут помочь России на лесозаготовках, заявил ФАН военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что главный военно-морской парад, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным в истории нашей страны. В празднике примут участие все флоты и флотилии, самолеты транспортной и специальной авиации, парусники, катера пограничной службы ФСБ.

По мнению военного эксперта Виктора Баранца, место тех, кто кричит о ненужности военных парадов в России — на лесоповале.

«День ВМФ — российский праздник, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Поэтому не нужно связывать парад с участившимися провокациями со стороны наших так называемых «партнеров», которые пытаются заходить на своих военных кораблях в территориальные воды России», — сказал полковник в отставке.

Баранец также заявил, что Россия вправе и обязана показать всему миру, каким флотом она обладает, независимо от степени активности нашего потенциального противника у наших границ.

«Несомненно, военно-морской парад не просто праздник для граждан России — военных моряков и всех, кто чувствует себя причастным к флоту. Провокации со стороны НАТО накануне торжественного дня участились. Это — месседж тем, кто испытывает нервы наших защитников», — добавил собеседник ФАН.

Не обошел вниманием журналист историю с британским эскадренным миноносцем УРО Defender, который 23 июня вторгся в территориальные воды России у побережья Крыма, и убрался только после предупредительных выстрелов пограничных кораблей ФСБ России. На следующий день, 24 июня, находившийся в нейтральных водах нидерландский фрегат Evertsen взял курс на Керченский пролив. В воздух поднялись российские истребители Су-30, после чего Evertsen изменил направление движения. 5 июля в акватории Японского моря и Татарского пролива появился разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, который контролировали силы и средства Восточного военного округа России.

«Мы можем показать особо непонятливым оппонентам, что у нас отличный флот, который может защитить наши государственные границы. И День Победы, который мы чтим 9 мая, и День военно-морского флота, который мы отмечаем в конце июля, традиционно сопровождаются парадами нашей техники и личного состава, от чего Запад начинает нервничать», — пояснил эксперт.

ПолитРоссия /

Военный аналитик подчеркнул, что сильная Россия ненавистна многим странам, которым она понравится только разоренная, расчлененная и покорная.

«Либеральные СМИ, которые кричат о том, что Россия «бряцает оружием и пугает просвещенную Европу с Америкой» вместо того, чтобы «раздать деньги нуждающимся», ведут себя как падшие женщины. Узколобые оппозиционеры не заботятся ни о стране, ни о нашем народе. В действительности они — обычные враги и предатели», — подчеркнул военный в отставке.

Эксперт пояснил: то, что Россия окрепла, имеет отличную армию и во многом превосходит силы и средства НАТО, не нравится нашим противникам. Именно поэтому информационные атаки против нашего государства проводятся как с фронта, так и изнутри, посредством оплачиваемой Западом «пятой колонны».

Так было в 1905 году, после гибели русской эскадры в Цусимском сражении, когда нашлись «прогрессивные» негодяи, которые слали из России поздравления японскому императору. Позже такие же «светлоликие» встречали во Львове войска Гитлера пирогами и букетами цветов, напомнил аналитик.

«Надо понимать: те, кого бесит наша армия и флот, кого ломает от успехов и величия России — это самые обыкновенные враги нашей Родины. Они должны работать на благо Отечества — укреплять народное хозяйство на лесозаготовках и добывать полезные ископаемые в северных районах нашей необъятной страны. Россия проснулась, так как было уже не будет, пусть внутренние и внешние недруги это поймут и поберегутся», — подчеркнул эксперт.

Виктор Баранец отметил, что любой нормальный гражданин России должен гордиться своей страной, ее армией и флотом. Наши защитники не дадут агрессорам, которые с вожделением смотрят на просторы России, ни единого шанса заполучить наши территории и наши ресурсы.

Ранее в интервью ФАН военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как в Европе нагнетается миф о «военной угрозе» со стороны России.