Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 15:42
15:41
Общество
Дочь Джулии Робертс появилась на ковровой дорожке в компании отца
15:36
Армия
Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам
15:35
Армия
Британцы встали на сторону России в инциденте с самолетом ВВС США в Черном море
15:35
Политика
Лавров выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану
15:33
Происшествия
Сбившая детей на пешеходном переходе москвичка не нарушала ПДД в этом году
15:30
Общество
Российская туристка назвала пять недостатков Батуми после отдыха в Грузии
15:30
Происшествия
Стало известно о травмах трех детей, которых сбила москвичка на «зебре»
15:28
Происшествия
Санавиация Томска подготовлена для транспортировки пассажиров Ан-28
15:23
Экономика
«Газпром» увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья на 24,3%
15:23
Общество
Баранец предложил противникам парада в честь Дня ВМФ помочь России на лесоповале
Все новости

Вертолет со спасателями приземлился рядом с Ан-28 в Томской области

  /   Обновлено: 16 июля 2021 15:22
Происшествия
Вертолет со спасателями приземлился рядом с Ан-28 в Томской области
41.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Томск, 16 июля. Спасатели оперативно прибыли на место жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском. По данным источника, вертолет благополучно приземлился рядом.

Находившихся в пострадавшем самолете людей будут эвакуировать по воздуху. Вскоре к месту инцидента будут направлены вертолеты.

Недалеко от областного центра с самолетом пропала связь, он также исчез с радаров. Диспетчеры отметили срабатывание аварийного маяка. Именно благодаря ему удалось отыскать Ан-28. Он не разбился, а совершил жесткое приземление. Никто из людей не погиб.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Вертолет со спасателями приземлился рядом с Ан-28 в Томской области
самолет вертолет спасатели
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru