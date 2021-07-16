Вертолет со спасателями приземлился рядом с Ан-28 в Томской области

Томск, 16 июля. Спасатели оперативно прибыли на место жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском. По данным источника, вертолет благополучно приземлился рядом.

Находившихся в пострадавшем самолете людей будут эвакуировать по воздуху. Вскоре к месту инцидента будут направлены вертолеты.

Недалеко от областного центра с самолетом пропала связь, он также исчез с радаров. Диспетчеры отметили срабатывание аварийного маяка. Именно благодаря ему удалось отыскать Ан-28. Он не разбился, а совершил жесткое приземление. Никто из людей не погиб.