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Две семилетние близняшки находились на борту пропавшего под Томском самолета

  /   Обновлено: 16 июля 2021 15:09
Происшествия
Две семилетние близняшки находились на борту пропавшего под Томском самолета
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Томск, 16 июля. Две семилетние близняшки, их старшая сестра и мама летели пропавшим с радаров бортом. Все пассажиры Ан-28 живы. Об их состоянии не сообщается.

МЧС сообщила о том, что пропавший с радаров пассажирский лайнер Ан-28 найден. Спасатели обнаружили его недалеко от того места, где сработал аварийный маячок.

На борту находились две семилетние близняшки Мария и Екатерина. Все пассажиры живы. На поиски был отправлен Ми-8. Известно, что самолет совершил жесткую посадку, но приземлился благополучно.

ФАН опубликовал список пассажиров пропавшего под Томском Ан-28.

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