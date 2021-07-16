Две семилетние близняшки находились на борту пропавшего под Томском самолета

Томск, 16 июля. Две семилетние близняшки, их старшая сестра и мама летели пропавшим с радаров бортом. Все пассажиры Ан-28 живы. Об их состоянии не сообщается.

МЧС сообщила о том, что пропавший с радаров пассажирский лайнер Ан-28 найден. Спасатели обнаружили его недалеко от того места, где сработал аварийный маячок.

На борту находились две семилетние близняшки Мария и Екатерина. Все пассажиры живы. На поиски был отправлен Ми-8. Известно, что самолет совершил жесткую посадку, но приземлился благополучно.

ФАН опубликовал список пассажиров пропавшего под Томском Ан-28.