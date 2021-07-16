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СК возбудил уголовное дело после происшествия с Ан-28 в Томской области

  /   Обновлено: 16 июля 2021 15:28
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после происшествия с Ан-28 в Томской области
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Томск, 16 июля. Уголовное дело возбудили после инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области, сообщили в Следственном комитете.

Происшествие с самолетом стало основанием для возбуждения дела по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», уточнили в Западно-Сибирском следственном управлении СК России на транспорте.

Ан-28 пропал с радаров, а затем совершил жесткую посадку в Томской области. На борту самолета находились 19 человек, в том числе 15 пассажиров.

Установить местоположение воздушного судна удалось благодаря аварийному маячку. Спасатели обнаружили рядом с Ан-28 живых людей.

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самолет уголовное дело томск ан-28
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