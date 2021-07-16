Социолог Шугалей назвал принудительную вакцинацию от COVID-19 малоэффективной

Санкт-Петербург, 16 июля. Социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей назвал принудительную вакцинацию малоэффективной для борьбы с распространением COVID-19 в стране.

Внимание социолога привлекла обязательная вакцинация для ряда российских граждан. Некоторые работодатели вынуждают своих сотрудников прививаться «кнутом» вместо «пряника». В Сети немало жалоб простых граждан на довольно ультимативные требования начальства: прививайтесь или не приходите вообще. С таким отношением столкнулась Анастасия Л., в беседе с изданием progorod59.ru она рассказала, что руководство компании поставило ее перед выбором: вакцинация или отстранение от совещаний.

Похожий ультиматум выдвинули и персоналу одной пермской школы, учителям дали срок до 1 сентября на то, чтобы сделать прививку. В противном случае их отстранят от занятий.

В беседе с iReactor президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и социолог Максим Шугалей назвал подобные принудительные меры не очень эффективными для общей борьбы с распространением коронавируса. Сам ученый слышал, как на принудительную вакцинацию жаловались бюджетники.

«Мне кажется, что это недопустимо. С другой стороны, вакцинироваться нужно. Думаю, должен быть какой-то пряник, а я вижу только кнут. Даже в такой ситуации нужно оставаться людьми и находить иные способы убеждения людей в важности вакцинации», — поделился своими мыслями Шугалей.

Сам социолог уже привился от коронавируса. Он рассказал, что остановил свой выбор на препарате «ЭпиВакКорона», им привиты все члены его семьи. Побочных эффектов от прививки социолог при этом не отметил.

На сегодняшний день от коронавируса привито 21% россиян, это 30 538 800 человек. Лидером по числу привитых людей стала Белгородская область (35,95%), на втором месте Чукотский АО (35,1%), Чечня (30,54%) и Московская область (30,05%). В Кремле темпами вакцинации пока не довольны. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что темпы отстают от плана.