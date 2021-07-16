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ФБР опубликовал видеообращение возглавившей фонд россиянки Миры Тэрады

  /   Обновлено: 16 июля 2021 15:10
Политика
ФБР опубликовал видеообращение возглавившей фонд россиянки Миры Тэрады
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 16 июля. Россиянка Мира Тэрада возглавила Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), чтобы продолжить борьбу с полицейским произволом в мировых государствах. Она опубликовала видеообращение.

Девушка заявила, что планирует привлечь внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций к проблемам судебного, тюремного и полицейского произвола на территории Соединенных Штатов и других стран.

По словам правозащитницы, она прошла юридическую и практическую подготовки. На посту руководителя ФБР она намерена бороться за соблюдение прав граждан.

Сама Мира Тэрада провела в американской тюрьме 888 дней. Ее незаконно экстрадировали из Финляндии в США и приговорили к тюремному сроку. После долгих разбирательств ей удалось вернуться в Россию.

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сша фбр Тэрада
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