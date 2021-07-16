Пугачева проигнорировала церемонию прощания со Стефановичем

Москва, 16 июля. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева не появилась на гражданской панихиде по бывшему мужу режиссеру и сценаристу Александру Стефановичу.

Церемония прощания с российским кинематографистом проходила в центральном Доме Кино. Мероприятие было немноголюдным, возле гроба артиста собрались родные, коллеги и близкие друзья, среди которых был российский художник Никас Сафронов. Бывшая жена Стефановича не пришла проститься с тем, кто много лет назад сделал ее звездой.

Никаких объяснений отсутствия Примадонны пока не появлялось. Многие считают, что артистка попросту не захотела видеть человека, который активно рассказывал о ее личной жизни в разных ток-шоу.

Новость о смерти Александра Стефановича появилась вечером 13 июля. Артист умер от последствий коронавируса нового типа в возрасте 76 лет. Многие знаменитости в соцсетях высказали слова соболезнования родным и близким покойного, но не Пугачева. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин оправдал Примадонну, которую все обвиняют в черствости. Он отметил, что артистка переживает и скорбит вместе с близкими, просто не показывает этого.