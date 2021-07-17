Нарколог объяснил, к чему может привести употребление алкоголя в жару

В жару не стоит употреблять алкоголь, особенно крепкий. Об этом в беседе с ФАН рассказал психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Специалист пояснил, что в жаркую погоду в человеческом организме происходит сгущение крови, так как он теряет большое количество воды. Распитие спиртных напитков в жару ситуацию может только усугубить и навредить здоровью.

«Если злоупотреблять алкоголем, который является нарушителем водно-электролитного баланса, выводит калий, магний, натрий, кальций, произойдет обезвоживание. Один из признаков нехватки воды в организме — сухость во рту, или так называемый в народе сушняк. В жару это состояние усугубляется», — сказал он.

Нарколог объяснил, что обезвоживание, которое происходит в том числе и из-за употребления спиртного, может привести к сгущению крови. Кроме того, употребление алкоголя приводит к нарушению реологического свойства крови.

«Нарушается свертываемость крови. Повышается риск кровотечений и тромбообразования. Эритроциты при употреблении алкоголя склеиваются и забиваются в мелкие капилляры, поэтому возникает риск инсульта, инфаркта и многих других заболеваний», — отметил специалист.

Казанцев посоветовал в жаркий период находиться как можно больше в тени и употреблять большое количество воды, желательно, минеральной. Днем в жару спиртные напитки необходимо полностью исключать.

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«Алкоголь, если хочется, нужно употреблять в вечернее время, когда основной пик жары спадет, желательно в прохладном помещении, чтобы не было резких перепадов температуры», — сказал он.

Специалист перечислил категории лиц, кому алкогольные напитки могут быть вообще противопоказаны.

«Страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистыми заболеваниями употребление спиртного в жару категорически запрещается. Лицам, перенесшим коронавирус, пить алкоголь тоже нежелательно, потому что употребление алкоголя только усугубит течение заболевания. Летом дозы алкоголя в целом должны быть минимальны, желательно его разбавлять холодной водой или активно запивать большими объемами жидкости», — подытожил Казанцев.

Ранее нарколог Евгений Брюн предостерег россиян от курения в жаркую погоду. Он сообщил, что курение в жару особенно вредно из-за увеличения токсического эффекта. При высоких температурных показателях идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.