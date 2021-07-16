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Центробанк РФ опубликовал курсы валют на выходные

  /   Обновлено: 16 июля 2021 14:38
Экономика
Центробанк РФ опубликовал курсы валют на выходные
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 16 июля. Банк России представил официальные обменные курсы иностранных валют на период с 17 по 19 июля 2021 года.

Регулятор принял решение установить курс доллара на уровне 74,16 рубля. Это означает снижение стоимости американской валюты на 5,41 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость евро упала на 26,43 копейки, сейчас она зафиксирована на отметке 87,56 рубля, следует из данных, опубликованных на официальном сайте ЦБ.

Аналитики ожидают дальнейшего укрепления рубля на фоне профицита федерального бюджета РФ. Такую позицию объяснила в разговоре с ФАН Наталия Мильчакова.

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Все новости / Экономика / Центробанк РФ опубликовал курсы валют на выходные
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