Центробанк РФ опубликовал курсы валют на выходные

Москва, 16 июля. Банк России представил официальные обменные курсы иностранных валют на период с 17 по 19 июля 2021 года.

Регулятор принял решение установить курс доллара на уровне 74,16 рубля. Это означает снижение стоимости американской валюты на 5,41 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость евро упала на 26,43 копейки, сейчас она зафиксирована на отметке 87,56 рубля, следует из данных, опубликованных на официальном сайте ЦБ.

Аналитики ожидают дальнейшего укрепления рубля на фоне профицита федерального бюджета РФ. Такую позицию объяснила в разговоре с ФАН Наталия Мильчакова.