Вашингтон, 16 июля. Американские войска пребывают в состоянии глубочайшего разложения из-за вопросов толерантности, и уже не годятся для войны, заявили жители США.

Проблемы надводного боевого флота Соединенных Штатов были отражены в докладе, составленном для Конгресса США генерал-лейтенантом Корпуса морской пехоты США Робертом Шмидлом и контр-адмиралом ВМС страны Марком Монтгомери, находящимися в отставке. В своем документе авторы указали, что главной промашкой командования флота является излишнее акцентирование внимания на концепции политкорректности, а также гендерной и расовой толерантности («воук»), а не на боевой подготовке моряков. По их мнению, из-за этого ВМС Соединенных Штатов могут быть уничтожены китайским флотом в случае вооруженного конфликта.

Материал, посвященный этому документу, был опубликован журналистами британского издания Daily Mail. Эта статья вызвала обширный резонанс среди читателей, огромная часть которых оказалась жителями Соединенных Штатов. Американцы бурно отреагировали на этот доклад, обрушившись с критикой на руководство военно-морских сил страны. По мнению многих граждан США, либеральным «воук-штучкам» не место в армии.

Продвижение «воук-идей» в американских войсках началось еще при администрации Барака Обамы, отметил один из пользователей. Он подчеркнул, что текущая ситуация в ВМС США является плодом подобной политики, которую продолжает нынешний глава Белого дома Джо Байден. Некоторые комментаторы подчеркнули, что такая концепция буквально разрушает вооруженные силы государства.

«С Соединенными Штатами покончено. Это была хорошая гонка. Между демократами, республиканцами и «воуком». Эта троица разрушает Штаты всеми возможными способами. Нам уже из этого уровня разрушения, наверное, не выбраться!» — высказался один из американцев.

Некоторые читатели из США подчеркнули, что подобный подход к войскам представляет смертельную угрозу для национальной безопасности государства, ввиду чего президенту страны Джо Байдену необходимо объявить импичмент. Однако, как заявил один из жителей Соединенных Штатов, это не поможет, так как на его место придет другая «марионетка», поэтому бороться необходимо силой, причем не только с Байденом, но и со всей американской правящей элитой в целом.

«Они поставят другую марионетку на его место. Нужно сбросить силой всю нынешнюю администрацию. Точка!» — призвал свергнуть Байдена из-за толерантности в войсках один из американцев.

«Я только что прочел книгу Нельсона Демилля (он пишет много правильных вещей), в которой содержится мысль о том, что американская армия настолько разложена всей этой политкорректностью, что уже совсем не годится для настоящего дела. У меня создается впечатление, что этот популярный автор снова прав», — рассказал другой комментатор, что толерантность Байдена сделала с войсками страны.

Ранее американский контр-адмирал Эндрю Лойзель придумал способ повысить боевую эффективность ВМС США. По его словам, чтобы сделать флот «непобедимым», нужно провести серьезную модернизацию морской авиации, в корне пересмотрев программу вооружения боевых самолетов.