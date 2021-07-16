Врач-реаниматолог обнадежил поклонников певицы МакSим

Москва, 16 июля. Популярной певице МакSим (Марина Максимова) потребуется несколько месяцев, чтобы прийти в себя после болезни. Об этом рассказал врач-реаниматолог Андрей Ярошецкий.

Медик отметил, что восстановление после подключения к аппарату ИВЛ у каждого пациента индивидуально. К искусственной вентиляции легких специалисты прибегают лишь в крайнем случае, когда больной не может дышать сам.

«Посредством ИВЛ мы компенсируем те функции, которые были нарушены из-за повреждения вирусом структуры альвеол и кровообращения в легких», — объяснил Ярошецкий.

Большинство пациентов успешно восстанавливаются после аппарата, правда для этого требуется время. По словам медика, кому-то для этого достаточно пары месяцев, а кто-то потратит годы, чтобы вернуться к нормальной жизни.

«Организм достаточно приспособлен себя восстановить за некий период времени — у кого-то это будет месяц, может быть, у кого-то год. Некоторые пациенты, которые были совсем на грани, восстанавливались за два-три месяца после выписки», — поделился врач в интервью ТАСС.

Заявление врача-реаниматолога обрадовали поклонников известной певицы МакSим, которая уже несколько недель находится в состоянии искусственной комы и подключена к ИВЛ. После слов эксперта многие выдохнули с облегчением — шансы на восстановление артистки достаточно велики.

Ранее директор исполнительницы Маргарита Соколова сообщила еще одну обнадеживающую новость — состояние Марины Максимовой стало улучшаться. Представитель звезды призвала поклонников набраться терпения и ждать новостей.